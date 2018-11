«Révolution»: des face-à-face percutants

Pour son dernier rendez-vous avant les finales, Révolution a présenté, ce dimanche, une troisième ronde de face-à-face mettant en vedette des danseurs audacieux et aguerris.

Les groupes Marvl et Saf Squad ont ouvert la soirée avec deux propositions très différentes. Les premiers ont créé un numéro de hip-hop abouti et percutant, alors que les seconds ont choisi une approche plus joyeuse et légère, mais d’une technique irréprochable. Les deux groupes ont su parfaitement jouer avec le moment révolution. Marvl l’a toutefois emporté grâce à un travail achevé et une technique parfaite.

Mort-vivant et déception

Mukoma a ensuite été confronté à Team White pour un face-à-face unique. Le soliste avait choisi d’incarner un personnage de mort-vivant assez épeurant, et son arrivée sur scène a un peu déstabilisé le duo frère et sœur. Reste que la proposition de Team White était parfaitement maîtrisée, accomplie et que le moment révolution a parfaitement su séduire les maîtres.

Face à Samuel le Bboy, la jeune Chléa ne s'en est pas laissée imposer. Complètement habitée par sa performance et sa volonté de gagner – ce qu'elle a fait –, elle a lancé des regards foudroyants à son rival, qui ne s’attendait peut-être pas à une telle compétition de la part d’une danseuse de 12 ans. Les maîtres ont eu beaucoup de mal à choisir entre les deux. «Tu n’es pas là parce que tu es une enfant, Chléa. Je ne connais personne de ton niveau en danse contemporaine», a indiqué Lydia.

Jonathan et Sarah-Éve ont dansé un tango, à la demande de Jean-Marc Généreux, pour leur face-à-face avec The Frienzz. Le couple a été grandiose, avec une interprétation très sensuelle et expressive. Les filles de The Frienzz n’ont peut-être pas donné leur 100 %, ce qui a beaucoup déçu Laurent des Twins.

En souhaitant les voir pousser la force du partenariat plus loin, les maîtres ont placé Sandu et Alise contre Willow. Les quatre danseurs ont été spectaculaires, mais le travail chirurgical et pointilleux de Willow a été plus fort que le charisme de Sandu et Alise. Le moment révolution a aussi beaucoup joué en faveur de Willow.

Pour clore les face-à-face de cette première saison, Yoherlandy a affronté Nxt. Le groupe de jeunes a choisi de présenter une histoire difficile, alors que le danseur d’origine cubaine a opté pour une émouvante interprétation sur la chanson Oxygène de Diane Dufresne. «C’était Monsieur parfait contre la perfection», a résumé Jean-Marc Généreux à l’issue des prestations. La révolution de Yoherlandy lui a permis de gagner cette manche.

Étape suivante

Après avoir revu les révolutions de chaque gagnant, les maîtres ont cette semaine choisi de garder Marvl, Willow, Team White et Yoherlandy.

La ronde des finales se mettra dimanche prochain.

Les 12 groupes, duos ou solistes retenus à l’issue des face-à-face: