Sean Couturier a mis la machine en marche

Le lent début de saison de Sean Couturier est maintenant chose du passé.

L’attaquant des Flyers de Philadelphie a amassé huit points, dont quatre buts, à ses six dernières sorties. Il n’avait récolté que trois points en 11 matchs pour entamer la campagne.

«Je me sens mieux. Je suis meilleur dans les petits détails. Mon jeu s’améliore, tout comme ma chimie avec mes compagnons de trio. Je dois bâtir là-dessus», a-t-il indiqué au quotidien «The Philadelphia Inquirer», samedi après une victoire de 4-0 contre les Blackhawks de Chicago.

Le réveil de l’ancien des Voltigeurs de Drummondville, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, coïncide avec le réveil de son équipe, qui a remporté cinq de ces six derniers matchs.

«Tout va bien, a-t-il lancé. Les gars travaillent fort. Nous récupérons beaucoup de rondelles. Les gars n’ont pas peur de faire des jeux. C’est important d’avoir cette confiance en nous. Au début de la saison, nous tentions de faire des jeux, mais nous n’y mettions pas assez d’intensité. Nous sommes maintenant plus difficiles à affronter.»

Trio en feu

Couturier, qui a dû se remettre d’une blessure au genou pendant le camp d’entraînement n’est pas le seul joueur des Flyers à connaître une bonne séquence offensive. Ses collègues au sein du premier trio, Claude Giroux et Travis Konecny, ont respectivement amassé 11 et trois points au cours des six dernières parties.

«Ils jouent bien, a reconnu l’entraîneur-chef Dave Hakstol. [Couturier] est en confiance. Il a su traverser une période où rien n’était facile pour lui. Quand ils se donnent la chance de passer du temps en zone offensive, ils sont très efficaces.»

En dépit des récents succès de l’équipe, le gardien Brian Elliott espère que lui et ses coéquipiers demeureront affamés.

«Dès que tu t’assois sur tes lauriers, les choses commencent à mal aller, a-t-il dit. Nous ne devons jamais oublier de tout donner à chaque présence sur la patinoire, à chaque période.»

Les Flyers accueilleront les Panthers de la Floride, mardi.