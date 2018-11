Série NASCAR: et les finalistes sont...

Les jeux sont faits en série NASCAR : les quatre finalistes qui vont s’affronter pour le titre de la Coupe Monster Energy sont maintenant connus à l’issue de l’avant-dernière étape de la saison présentée sur l’ovale de Phoenix, en Arizona.

Victorieux dimanche, et ce pour la huitième fois de la saison, Kyle Busch a assuré sa place pour l’affrontement ultime qui aura lieu dimanche prochain à Homestead, en Floride, tout comme Joey Logano, Kevin Harvick et Martin Truex fils.

Seuls ces quatre pilotes peuvent maintenant espérer remporter le championnat en 2018.

Selon le format des séries éliminatoires, une victoire dans l’une ou l’autre des trois étapes de la ronde des huit assurait une place en finale aux huit pilotes toujours qualifiés.

Logano (gagnant il y a deux semaines à Martinsville) et Busch ont été les seuls à parader dans le cercle des vainqueurs dans cette ronde qualificative.

Chase Elliott, Kurt Busch, Aric Almirola et Clint Bowyer ont été éliminés dimanche.

Harvick, de son côté, pensait bien avoir obtenu son laissez-passer pour la finale, mais il a été dépouillé de sa victoire la semaine dernière au Texas en raison d’un aileron arrière illégal. Comme Truex, il accède toutefois à la finale en raison de sa récolte de points au classement.

Parti en position de tête à Phoenix, Harvick a vu ses chances de succès lui échapper à Phoenix quand il a été victime d’une crevaison. Il terminera son parcours à la cinquième place.

Seule une victoire de son coéquipier chez Gibbs Racing, Aric Almirola (4e à Phoenix), l’aurait toutefois empêché de se battre pour le championnat à Homestead.

« Pas la meilleure voiture... »

Très souriant, et pour cause, Kyle Busch a reconnu que son parcours n’a pas été parfait, lui qui, dimanche, a devancé Brad Keselowski et Kyle Larson, tous deux déjà écartés de la course au titre.

« Nous n’avions certainement pas la meilleure voiture du plateau, mais on a survécu aux nombreux accidents [deux drapeaux rouges ont été déployés pendant l’épreuve de 312 tours]. J’ai déjà hâte à la finale. On repart à zéro et une seule course déterminera le champion. Ce sera une véritable loterie, mais j’adore courir sous la pression. »

Harvick (2014), Busch (2015) et Truex (2017) visent un second titre dans la discipline-reine du NASCAR, alors que Logano, lui, convoite une première consécration.

Inscrit à la course de Phoenix, l’Ontarien D.J. Kennington s’est classé au 27e rang, à six tours du vainqueur.