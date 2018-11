Sextorsion et sécurité nationale

Une affaire de tentative de sextorsion commise par des « acteurs étrangers » auprès d’un député influent siégeant à un comité ultra-secret qui traite de sécurité nationale et de renseignements.

On croirait lire les grandes lignes d’un roman. C’est plutôt l’étrange saga qui a secoué la colline du Parlement, à Ottawa.

Ex-ministre conservateur depuis plus d’une décennie, Tony Clement a avoué avoir fait l’objet d’une tentative d’extorsion financière après avoir partagé des images sexuellement explicites de lui-même. L’enquête de la GRC révélera qui l’a ciblé, et pourquoi. D’autres révélations ont suivi : des allégations d’inconduite, des aveux d’infidélités et de comportements inappropriés, ainsi qu’un autre épisode de sextorsion cet été. Dans ce cas, l’homme marié de 57 ans aurait, de surcroît, manqué à son devoir d’aviser qui de droit.