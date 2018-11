Un défi costaud pour Sophie Laurin

La deuxième saison de Plan B brosse le portrait de Florence, une animatrice vedette et mère de famille qui remonte le temps pour empêcher sa fille de commettre l’irréparable. Nous avons discuté avec Sophie Lorain, qui campe l’héroïne imparfaite au cœur de l’action.

Pourquoi avez-vous accepté de jouer dans Plan B ?

J’avais envie de travailler avec Jean-François Asselin­­. C’est un réalisateur que j’aime bien. J’avais beaucoup aimé François en série. On avait déjà travaillé ensemble pour réaliser la dernière saison de Nos étés. C’est un gars intelligent qui dirige bien les acteurs. C’est quelqu’un de travaillant. Puis je trouvais ça intéressant que deux gars écrivent un personnage de femme féministe, une femme de carrière qui connaît des ratés et qui fait le choix de retourner en arrière pour essayer de tout réparer.

Comment décririez-vous Florence ?

C’est une femme très contemporaine. C’est une fille qui a décidé de devenir quelqu’un, de faire ce qu’elle avait envie. Mais au fil du temps, elle réalise qu’on peut tout avoir, mais pas nécessairement en même temps.

Le premier épisode comprend un plan-séquence­­­ de sept minutes durant lequel Florence tombe en état de choc après avoir découvert le corps inanimé de Marilou, sa fille de 15 ans. Quel défi représentait le tournage d’une telle scène ?

J’aimais l’idée de tourner en continu. On l’a fait une dizaine de fois. Ma grande peur, et j’en parlais quotidiennement à Jean-François, c’était qu’on tombe dans quelque chose de trop mélodramatique. La situation est dramatique, c’est vrai. C’est dur de perdre un enfant. Mais je n’avais pas envie qu’on voie toujours Florence en train de brailler. Ça aurait été insupportable.

Comment sort-on d’une séquence aussi intense ?

J’essaie de chasser les choses rapidement pour faire entrer la prochaine affaire et pour être présente à chaque instant. En tournage, j’ai tendance à fermer un peu la coquille. Pas pour avoir l’air bête, mais pour penser à des choses qu’on peut peaufiner en cours de route, pour bonifier, pour faire quelque chose de plus en plus fin, de plus en plus vrai.

Et comment sort-on d’un tournage aussi intense ?

Sur les rotules. Tourner Plan B, ç’a été une expérience épuisante. Un mois après, je devais réaliser quelques épisodes des Invisibles [une série qu’elle produit et qui atterrira à TVA en janvier], mais je n’en ai pas été capable.

Pour une actrice ayant tenu la vedette d’Au secours de Béatrice durant quatre ans, une série de 24 épisodes par saison, on aurait cru qu’une minisérie de six épisodes, c’était presque des vacances...

Oh non ! Plan B, c’était costaud. C’était très émotif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des retours en arrière, des allers en avant... Dans une journée, je pouvais me changer 10 fois. Ça voulait dire que chaque fois, je n’étais plus dans le même espace-temps. C’était quelque chose.

Quand vous voyez le résultat, vous dites-vous qu’au final, ça valait la peine ?

Les enfants sont écœurants, Luc Guérin est bouleversant... J’adore tout le monde. Mais pour mon travail, je suis très mauvais juge. Mon but, c’était de bien raconter l’histoire. Je voulais faire honneur aux textes. Parce que dans Plan B, il n’y a pas d’accident de chars, il n’y a rien qui explose. On est dans la dentelle, la finesse.

Vous partagez plusieurs scènes avec Émi Chicoine, qui fait ses débuts au petit écran dans le rôle de Marilou. Comment l’avez-vous épaulée lors du tournage ?

D’emblée, on s’est fait confiance. Jean-François a fait une job formidable avec elle. La première fois qu’elle est venue auditionner, on voyait qu’il y avait quelque chose de très fort, mais en même temps, de très renfermé. C’est un talent qui demandait à éclore. Jean-François l’a prise en charge et petit à petit, le papillon a ouvert ses ailes. Elle a travaillé très fort, vraiment très fort. Et j’ai adoré travailler avec elle.

► La deuxième saison de Plan B est offerte sur ICI Tou.tv Extra, sous l’onglet Véro.tv.