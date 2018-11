Un groupe K-Pop fictif de League of Legends fait fureur

Comment assurer un succès viral sur le web? En combinant la musique K-Pop à League of Legends, visiblement. Riot Games a fondé un «faux groupe de musique» nommé K/DA mettant en vedette des personnages de son célèbre jeu, et les fans en demandent plus.

Le vidéoclip de K/DA pour la chanson «POP/STARS» ne cesse d’accumuler des vues sur YouTube. Au moment d’écrire ces lignes, la chanson a accumulé plus de 40 millions de vues et se position au 36e rang dans le palmarès «tendances» de YouTube.

Mais, le groupe n’existe pas vraiment. Il s’agit d’une création de Riot Games, responsable des jeux League of Legends, utilisant en partie les voix des chanteuses du (vrai) groupe K-Pop (G)I-DLE et mettant en vedette des personnages du jeu.

L’objectif du groupe était, selon The Verge, une façon de promouvoir l’événement World Finals de 2018 et d’encourager les gameurs à se procurer des changements esthétiques dans le jeu. K/DA a même chanté à la cérémonie, aux côtés des vraies chanteuses, à l’aide de réalité augmentée dans une performance franchement spectaculaire.

K/DA charme évidemment la communauté LoL avec ses plusieurs références au jeu, mais le phénomène est devenu tellement populaire qu’on en trouve plusieurs memes. Dans les commentaires sur YouTube, plusieurs utilisateurs disent ne pas connaître ou aimer League of Legends mais qu'ils adorent la chanson, et qu'ils ont hâte d'entendre les prochains hits de K/DA.

Riot Games tient quelque chose d’énorme avec K/DA et devra nourrir la bête!