Pour sa 15e création, le Cirque Éloize cherchait une thématique qui allait bien caractériser les 25 ans de tournée de la compagnie québécoise. Et quoi de mieux qu’un lobby d’hôtel comme décor pour ce nouveau spectacle ? C’est ce qu’Éloize propose avec Hotel.

C’est le 20 août dernier que s’est amorcée la tournée d’Hotel. Déjà, une quarantaine de représentations ont été données avant l’arrivée de la troupe à Montréal, dans quelques jours.

« On est super contents, dit le fondateur du Cirque Éloize, Jeannot Painchaud. Le show va bien. Quand on l’a monté, on savait que ce serait le spectacle de notre 25e. Et on se demandait ce qui pouvait bien caractériser ces 25 ans. C’est là qu’on a pensé aux lobbys d’hôtel qu’on connaît bien. »

Visuellement pour Hotel, le cirque s’est librement inspiré de l’univers du cinéaste Wes Anderson dans le film The Grand Budapest Hotel. « On retrouve un hôtel étrange, avec un groupe de clients et du personnel, dit Jeannot Painchaud. Il y a beaucoup d’humour. Et il y a évidemment beaucoup d’acrobaties. »

Parmi les numéros acrobatiques, on retrouvera du mât chinois, du main à main et de la jonglerie. On y fait aussi une utilisation particulière de la scénographie, alors que le bureau d’accueil de l’hôtel se transforme en terrain de jeu.

Tournée québécoise

Musicalement, c’est encore Éloi Painchaud qui se charge de la trame sonore. Le musicien et réalisateur avait aussi travaillé sur le spectacle précédent du Cirque Éloize, Saloon, en 2016.

Photo courtoisie

Et fait intéressant, l’ancienne chanteuse du groupe Groenland, Sabrina Halde, campe l’un des personnages principaux du spectacle. « C’est vraiment cool d’avoir une voix comme elle pour jouer un personnage », dit Jeannot Painchaud.

Après un court passage à Montréal, pour quatre représentations, la troupe d’Hotel poursuivra sa tournée en passant prochainement par Denver, Toronto et Londres. « Il y aura aussi une grosse tournée québécoise au printemps », mentionne Jeannot Painchaud.

►Le Cirque Éloize présentera sa nouvelle création Hotel du 14 au 17 novembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Pour toutes les infos : www.cirque-eloize.com.

Hotel en quelques chiffres

Photo courtoisie

12 artistes sur scène : une chanteuse et 11 acrobates qui jouent tous de la musique

Un spectacle de 85 minutes sans entracte

La 15e création originale d’Éloize

Plus de 50 villes visitées en tournée pour sa première année de diffusion

150 représentations au calendrier de la première année

Une 25e année chargée pour Éloize

Pour souligner son 25e anniversaire, le Cirque Éloize a marqué le coup en créant pas moins de trois spectacles originaux.

Cet été, la compagnie a présenté le spectacle semi-permanent Nezha, l’enfant pirate, à Shawinigan. Il y a quelques jours, Éloize annonçait la création Serge Fiori, Seul ensemble pour l’an prochain. Et le cirque vient d’amorcer la tournée pour Hotel.

« C’est une grosse année des 25 ans ! remarque Jeannot Painchaud. Créer trois gros spectacles dans la même année, on n’avait jamais fait ça. »

En plus de ces trois spectacles, Éloize compte aussi Saloon et Cirkopolis actuellement en tournée à travers le monde. « Cirkopolis se terminera à la fin décembre après environ 800 représentations », indique Jeannot Painchaud.

Pour les prochaines années, le Cirque Éloize compte développer davantage le modèle de spectacles semi-permanents dans une seule ville. « S’installer pour une saison dans un lieu fixe, c’est très intéressant. On veut développer le tourisme. »

Et déjà, la compagnie travaille sur sa prochaine création originale, qui devrait voir le jour en 2020. « On est déjà là-dessus, confirme Jeannot Painchaud. On est en train d’imaginer ça. »