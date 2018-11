Un portrait cruel de la consommation

La nouvelle création, Centre d’achats, qui prendra l’affiche au Théâtre d’Aujourd’hui dans les prochains jours, porte un regard dur sur notre société de consommation. À travers cette pièce, on découvrira le comportement de sept femmes en lien avec les besoins qu’elles se sont créés en matière de consommation.

« Cette pièce est un portrait et une allégorie de notre société de consommation », lance d’emblée la comédienne Danielle Proulx qui montera sur les planches, précisant qu’il ne s’agit pas d’une critique sur les centres commerciaux, mais plutôt de l’intention de faire ressortir notre besoin de consommation.

« On ne tenait pas non plus à ce que les personnes qui fréquentent les centres d’achats soient jugées », ajoute-t-elle.

C’est l’auteure Emmanuelle Jimenez qui, pour écrire sa pièce, a fait un laboratoire avec des femmes qui ont passé une journée complète dans un centre commercial. Certaines consomment à outrance et de façon irréfléchie. Le centre commercial est le symbole associé à notre besoin de consommer, mais aussi à notre besoin de nous relier à la communauté, estime l’auteure. Est-ce qu’elles en ressortent heureuses ou plutôt frustrées de ne pas avoir trouvé ce qu’elles recherchent de si précieux à leurs yeux ? C’est ce que démontrera cette pièce qui compte sept comédiennes de différentes générations.

Quête de mieux-être

On tentera de démontrer que plusieurs femmes sont dans une quête de mieux-être dans cette consommation. « On tente à travers l’achat de vêtements et de diverses choses de trouver le bonheur. » Il y a une certaine promesse de beauté dans l’idée d’acheter des cosmétiques et des vêtements même si tout cela peut aussi être très futile. « L’achat d’une nouvelle robe ou d’une nouvelle paire de bottes fait peut-être plaisir, mais ça ne répond pas à une véritable quête de bonheur », souligne Danielle Proulx. « Il y aura des prises de conscience qui vont se faire. »

Costumes griffés

On a fait appel au designer Denis Gagnon pour habiller les comédiennes sur scène où l’on sera en mesure de témoigner de l’excentricité de celles qui les portent. « Les décors et les costumes seront assez impressionnants », confie la comédienne.

Centre d’achats