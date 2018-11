Un premier but pour Jérémy Lauzon

À son cinquième match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le Québécois Jérémy Lauzon a marqué son premier but en carrière, dans une victoire de 4 à 1 des Bruins contre les Golden Knights de Vegas, dimanche, à Boston.

Lauzon a profité d’une mauvaise sortie du gardien Malcolm Subban, qui affrontait son ancienne équipe, pour donner deux buts d’avance aux favoris locaux.

Originaire de Val-d’Or, le défenseur de 21 ans a été choisi au deuxième tour, avec la 52e sélection au total, lors du repêchage de la LNH en 2015. Après son séjour de quatre saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Lauzon a disputé une saison complète avec les Bruins de Providence, dans la Ligue américaine, avant d’obtenir une chance cette année à Boston.

Il avait récolté un but et quatre points en huit rencontres avec la filiale avant d’être rappelé par les Bruins le 29 octobre.

Avec une mention d’aide dans la victoire, Patrice Bergeron a pris seul le premier rang des pointeurs de la LNH avec neuf buts et 25 points en 17 parties. Plusieurs joueurs, dont l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen, pouvaient toutefois le rejoindre ou le dépasser, tard en soirée.

Outre Lauzon, Danton Heinen, Brad Marchand et David Pastrnak ont également déjoué Subban, qui a effectué 33 arrêts. Seul Cody Eakin a trompé la vigilance de Jaroslav Halak, qui a été mis à l’épreuve 38 fois.

Les Devils rentrent enfin à la maison

Mark Scheifele et Blake Wheeler ont une fois de plus uni leur force pour aider les Jets à défaire les Devils du New Jersey par la marque de 5 à 2, à Winnipeg.

Scheifele a récolté deux buts et une aide, tandis que Wheeler s’est fait complice de deux réussites. Les deux joueurs ont ainsi amassé 13 points lors des deux derniers matchs de l’équipe.

Wheeler a par ailleurs récolté au moins un point dans une 10e partie consécutive, revendiquant deux filets et 19 points lors de cette séquence.

Les Devils ont pour leur part mis fin à un périple difficile de sept matchs sur les patinoires adverses, montrant un dossier de 1-6-0 lors du voyage.

Outre Scheifele, Jack Roslovic, Nikolaj Ehlers et Mathieu Perreault ont enfilé l’aiguille pour les favoris de la foule, tandis que Brett Seney, avec son premier but en carrière, et Blake Coleman ont répliqué.

Connor Hellebuyck a repoussé 34 lancers et son vis-à-vis Cory Schneider a été testé 28 fois.