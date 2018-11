Une 5e place pour le Rouge et Or

Joëlle Gosselin a ajouté, dimanche, le point d’exclamation à une carrière exceptionnelle en inscrivant le but vainqueur permettant au Rouge et Or de l’Université Laval de remporter la finale consolation du championnat canadien de soccer disputé à Ottawa.

Dans une victoire de 1-0 face aux Dinos de Calgary, dimanche, Gosselin a inscrit le seul but du match à la 67e minute pour conclure sa carrière sur une belle note et procurer la 5e place au Rouge et Or. Le blanchissage a été porté à la fiche de Myriam Labrecque.

« C’est une belle histoire, a souligné l’entraîneur-chef Helder Duarte. Elle a réussi un but de la tête incroyable sur un corner. Joëlle a eu un gros impact sur notre programme. C’est la meilleure buteuse dans l’histoire de l’équipe et elle a été choisie joueuse par excellence des championnats canadiens de 2014 et 2016 quand nous avons remporté l’or. Elle a accompli beaucoup de choses. »

Sur le plan collectif, Duarte trace un bilan positif du championnat. « Nous avons joué trois très bons matchs, a-t-il affirmé. Nous avons été malchanceux dans le premier contre une très bonne équipe. Nous avons donné un seul but en trois parties. Nous étions à notre place et je suis fier des filles. »

« C’est très encourageant pour 2019, de poursuivre le pilote de Laval. Les filles ont grandi ici et elles ont pris leur place. On perd seulement trois filles. On aura une méchante bonne équipe l’an prochain quand tout le monde sera en santé. »

De leur côté, les Carabins de l’Université de Montréal ont terminé en 7e position, perdant leurs deux parties. Championnes en titre, les Carabins ont subi le même sort que le Rouge et Or l’an dernier.

