Une application québécoise présente dans 175 villes

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Régulièrement, Le Journal recense les investissements marquants.

Des géants de l’auto misent sur Transit

Photo courtoisie Le fonds de capital-risque des grands constructeurs automobiles Renault, Nissan et Mitsubishi, Alliance Ventures, mise sur l’application québécoise Transit. En gros, Transit permet de trouver en temps réel le mode de transports le plus utile. Autobus, métro, voiture avec chauffeur, vélo et scooter libre-service... l’application est déjà dans plus de 175 villes dans le monde.

« La porno équitable » de ManyVids

Photo courtoisie La cofondatrice et PDG du site québécois pour adulte ManyVids, Bella French, est heureuse que la Fédération des femmes du Québec dise que le travail du sexe peut être un choix. Selon elle, les nouvelles technos rendent les échanges plus sécuritaires et outillent mieux les travailleuses du sexe. « L’industrie pour adultes génère plus de vues que Netflix, Amazon et Twitter combinés », rappelle-t-elle.

Cook it vire écolo

Photo Agence QMI, Diario Ayala La start-up québécoise Cook it franchit un pas de plus pour devenir écolo. Avec son nouveau projet pilote, elle va maintenant envoyer ses recettes préportionnées dans des sacs isothermes avec des sachets réutilisables. « Est-ce que Cook it serait maintenant une option plus verte que les épiceries ? Oui. En plus d’éliminer les déchets et le gaspillage alimentaire, ce kit est livré à vélo », explique sa patronne, Judith Fetzer.

Les montres d’Owood sur Kickstarter