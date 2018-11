Une défensive redoutable qui gagne des matchs

Après la victoire en demi-finale contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, le message de Marc Fortier à ses protégés était clair.

« J’ai dit aux joueurs que la meilleure défensive serait celle dont l’équipe allait remporter la Coupe Dunsmore, a confié le coordonnateur défensif du Rouge et Or de l’Université Laval le lendemain de la victoire de 14-1 face aux Carabins de l’Université de Montréal. Les Carabins ont une super bonne défensive et ils jouent bien. Ils sont spectaculaires. De notre côté, on est peut-être moins spectaculaires, mais on est super efficaces. En fin de compte, l’important est la victoire. Nos joueurs ont relevé le défi. »

Auclair excellent

Fortier se réjouissait pour Adam Auclair. Le secondeur hybride a réussi le seul touché du match sur un retour d’échappé de 77 verges et réalisé une interception pour être nommé joueur par excellence. Le coordonnateur défensif avait mal reçu l’absence du Beauceron dans l’équipe d’étoiles du RSEQ.

« Je suis content qu’Adam ait connu un gros match. Adam est une des grosses pièces de notre défensive et l’un des piliers. Sans rien enlever au joueur qui a été sélectionné (Redha Kramdi), j’étais déçu qu’il ne soit pas choisi. Pour solidifier notre front, Adam a davantage joué le rôle d’un vrai secondeur. Il a été efficace et a bien rempli son nouveau rôle. Il a aidé la défensive, mais c’est moins spectaculaire. On peut l’utiliser à toutes les sauces et je ne suis pas stressé. »

La défensive a provoqué quatre revirements. Lancé dans la mêlée en fin de match pour remplacer Louis-Philippe St-Amant qui s’est blessé à un genou, Maxym Lavallée s’est illustré. Le demi défensif de première année a réussi une interception pour sceller la victoire.

« Ce fut un très gros jeu, a indiqué Fortier. Il est le fun à voir aller. Depuis le camp de printemps en Floride, il n’a pas cessé de s’améliorer. Il est voué à un bel avenir. Les vétérans prennent soin de lui, mais il répond et s’applique. »

Betts dérange

Auteur de quatre sacs dans le match précédent face aux Carabins, l’ailier défensif Mathieu Betts n’est pas parvenu à clouer au sol le quart-arrière Dimitri Morand. « Sac ou pas, Mathieu dérange l’adversaire et il aide beaucoup notre défensive, a assuré Fortier. Il a réussi une couple de pressions et il a fait peur quelquefois. On ne l’a pas toujours mis dans la meilleure position en pressant à seulement trois joueurs, mais crédit aussi aux Carabins qui ont bien joué contre lui. »

Les Carabins ont sorti un lapin de leur chapeau en misant sur une formation wildcat à quelques reprises où le porteur de ballon Ryth-Jean Giraud recevait le ballon directement du centre. « Depuis deux ou trois ans, j’avais enlevé ça de ma feuille de jeux, mais ça va revenir. Ses anciens coéquipiers m’ont dit qu’il était capable de lancer le ballon et ça ajoutait une menace de plus. »

Gros match pour Dominic Lévesque

Les unités spéciales ont joué un rôle primordial dans la victoire du Rouge et Or.

Le botteur de dégagement Dominic Lévesque a connu tout un match en refoulant constamment les Carabins dans le fond de leur territoire, et l’unité de couverture a limité le retourneur étoile Ryth-Jean Giraud au silence.

« On aurait joué avec le feu si on lui avait botté au centre du terrain, a expliqué le coordonnateur des unités spéciales Mathieu Bertrand. C’est un retourneur explosif et difficile à plaquer, et on ne pouvait pas se permettre de lui laisser une grande surface pour courir. »

« Les gars ont été très agressifs en couverture en se dirigeant directement vers le ballon au lieu de piétiner, et Dominic a été très précis et a bien dirigé le ballon, de poursuivre Betrand. Avec la Coupe Mitchell l’an dernier, à Calgary, où Dominic avait été assez spectaculaire, c’est son meilleur match en carrière. Il travaille fort, et je suis content que ses efforts soient récompensés. Quant aux gars en couverture, ils ont pris une fierté à ne pas laisser le retourneur réussir de bons retours. »

Lévesque a conservé une moyenne de 37,5 verges en 11 dégagements, mais il a surtout placé cinq dégagements à l’intérieur de la ligne de 20 des Bleus.

Le produit des Cheetahs de Vanier a été limité à 20 verges en trois retours de dégagement. Il a ajouté 30 verges sur deux retours de botté d’envoi.

Discipline

Lors du dernier match entre les deux équipes, les unités spéciales du Rouge et Or avaient connu certains ennuis et avaient écopé de quelques punitions. « Le mot d’ordre était d’être discipliné, a indiqué Bertrand. Les gars ont utilisé les bonnes techniques et ont évité les punitions pour avoir retenu. On savait que les unités spéciales auraient un rôle important à jouer, et nous avons gagné la bataille. »

Bertrand a salué la contribution de l’offensive même si les gains ont été limités à 264 verges. « On n’a pas botté une fois profondément dans notre territoire, a-t-il souligné. Même si l’offensive n’a pas marqué de touché, elle a bien bougé le ballon et nous a sortis du pétrin à quelques reprises. Les deux meilleures défensives s’affrontaient, et Montréal a obtenu de moins bonnes positions de terrain. »