14 choses bonnes à savoir avant de planifier un (incroyable) voyage à Hawaii

Hawaii fait rêver beaucoup, beaucoup de voyageurs. Mais c’est une destination dont on sait parfois peu de choses... à part qu’elle est belle, lointaine, exotique et qu’elle a des plages fabuleuses.

Vous pensez y aller bientôt? Voici quelques petites choses intéressantes à connaître avant de tout planifier.

1. Hawaii est un archipel.

Vous le saviez peut-être déjà, mais Hawaii se compose de huit îles principales. Perdues en plein océan Pacifique, à près de 8000 km de Montréal à vol d’oiseau, elles sont d’origine volcanique. (Et elles sont magnifiques.)

2. Il y a 6 îles que l’on peut visiter.

Pour vos futures vacances hawaiiennes, vous avez le choix entre Oahu, Kauai, Maui, l’Île d’Hawaii (dite Big Island), Lanai et Molokai. Chacune d’entre elles a sa personnalité et les deux dernières sont souvent des excursions d’un jour. (Pour savoir laquelle choisir, consultez ce petit guide maison.)

3. Il y a 2 îles «interdites».

Niihau, surnommée «l’île interdite», est une île privée de 170 habitants, dont l’accès est possible uniquement sur approbation ou invitation de ses propriétaires, les Robinson. Apparemment, même les princes et les superstars se voient refuser l’entrée!

La seconde île inaccessible, Kahoolawe, est inhabitée et a servi de cible aux tests de bombardement de l’armée américaine entre 1941 et 1994. Elle est donc toujours sérieusement abîmée, contaminée... et dangereuse.

4. Hawaii est devenue un État américain en 1959.

C’est la 50e étoile du drapeau des États-Unis. Hawaii a aussi été un «territoire américain» de 1898 à 1959.

5. La capitale est Honolulu, sur l’île d’Oahu.

Contrairement à ce que l’on croit parfois, Honolulu n’est pas une île. C’est une ville d’environ 350 000 habitants – la plus grande et la plus peuplée de l’archipel – située sur Oahu. La célèbre plage Waikiki se trouve à Honolulu, et la baie de Pearl Harbor est à proximité.

6. Le «sushi au Spam» est une gourmandise incontournable.

Le «Spam musubi» est composé d’un lit de riz, d’un morceau de jambon en canne Spam et d’une feuille d’algue séchée (nori). On l’achète dans les dépanneurs ou les casse-croûtes et on le mange... chaud. Bizarre? Le Spam est trrrrès populaire à Hawaii, un amour inconditionnel né suite à la Deuxième Guerre mondiale, alors qu’il était servi aux soldats.

7. C’est ici que se trouve le volcan le plus actif du monde.

Il s’agit de Kilauea, sur l’île d’Hawaii. Il est en éruption constante, mais pas toujours intense, depuis 1983. En mai dernier, il est entré dans une phase éruptive violente: 24 fissures ont laissé échapper de terrorisantes coulées de lave qui ont détruit 700 maisons et fait les manchettes partout dans le monde. Le volcan est calme depuis septembre et on peut maintenant retourner visiter son cratère principal.

8. L’île d’Hawaii S’AGRANDIT constamment.

À cause de toute cette lave qui s’échappe du volcan Kilauea vers l’océan (voir point 7), l’île d’Hawaii est carrément en expansion: la lave se refroidit dans l’eau et crée du territoire. En 1960, une éruption lui avait fait gagner 2 km2 de terrain. Ce sera combien en 2018? À suivre.

9. L’île de Lanai appartient à un milliardaire des technologies.

Larry Ellison, le fondateur de la compagnie américaine de technologie Oracle, a acheté Lanai pour 300 millions $ US en 2012. Il possède 98% de l’île, ce qui inclut son (seul) village de 3000 habitants et deux chics hôtels Four Seasons. Rien de trop beau.

10. Les billets d’avion coûtent souvent moins de 600$ CA.

On croirait devoir payer plus vu la distance à parcourir, mais non. Si vos dates sont flexibles, c’est un prix facile à trouver pour Oahu, Maui et l’île d’Hawaii, à partir de Montréal. Pour Kauai, c’est plutôt moins de 700$ CA.

Il faut toutefois penser à ajouter le prix (plutôt raisonnable) des vols intérieurs et, idéalement, celui d’une voiture de location. Et savoir que le coût de la vie est assez élevé.

11. L’une des 4 plages de sable vert du monde se trouve à Hawaii.

Papakōlea Beach (ou Green Sand Beach) est située sur l’île d’Hawaii. Il ne faut pas s’attendre à un vert très «flash», plutôt à des reflets olive-dorés dus à un minéral appelé olivine.

12. Il y fait chaud toute l’année...

L’archipel compte beaucoup de microclimats, mais la température moyenne est de 25 °C en hiver et 29 °C en été. L’océan? Entre 23 °C et 28 °C. Notez que la plupart des îles ont un côté pluvieux et un côté sec à cause des montagnes qui «bloquent» les nuages. Faites vos recherches!

13. ...mais il y a quand même de la neige!

Pas de panique, ça n’arrive que sur les plus hauts sommets. C’est surtout le cas du volcan Mauna Kea (dont le nom veut d’ailleurs dire «montagne blanche»), qui culmine à 4207 m sur l’île d’Hawaii.

14. Hawaii a eu des rois et reines jusqu’en 1893.

Un mini cours d’histoire pour terminer? Les îles d’Hawaii ont été colonisées par les Polynésiens il y a autour de 1000 ans. Elles ont été un ensemble de royaumes indépendants avant de devenir un royaume uni, en 1810, grâce au (redoutable et légendaire) roi Kamehameha.

En 1893, suite à l’arrivée progressive d’étrangers blancs – américains – sur le territoire, la royauté hawaiienne a perdu ses pouvoirs. C’est la reine Liliuokalani qui était alors sur le trône.

Il est possible de visiter le palais royal à Honolulu, le Iolani Palace, et vous serez assurément en contact avec la culture hawaiienne lors de votre séjour.