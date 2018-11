3 recettes de desserts sans sucre (mais tellement délicieux!)

En collaboration avec

Ça fait longtemps qu’on le sait : le sucre raffiné est un véritable poison. Sa forte densité calorique combinée à sa pauvreté en vitamines et minéraux peut contribuer à développer des problèmes de santé graves comme l’obésité, le cancer ou le diabète.

Heureusement, diminuer notre consommation de sucre ne signifie pas nécessairement faire une croix sur les petits plaisirs de la vie. On peut remplacer les granules blanches par des alternatives totalement naturelles comme le miel, le sirop d’érable... ou la purée de dattes!

Hé oui – une fois écrasé, ce petit fruit séché permet de concocter des douceurs savoureuses et énergisantes.

Avec la sortie en librairie de Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes de Madame Labriski, on a eu envie de vous proposer trois recettes gourmandes tirées du livre. À vos fourneaux!

Madame Labriski

Changer le monde, une galette à la fois

Vous connaissez Madame Labriski? De son vrai nom Mériane Labrie, cette entrepreneure est aussi créatrice culinaire, conférencière, marathonienne et maman. Depuis quelques années, elle crée des recettes sans sucre ajouté et pas trop compliquées pour les gens qui, comme elle, souhaitent bien s’alimenter sans bouder leur plaisir.

Son mantra? Des ingrédients 100% naturels, de la purée de dattes (toujours!) et des saveurs variées.

La purée de dattes est un sucrant naturel qui, une fois cuisiné, ne laisse pas de traces de goût dans les muffins, barres et galettes. L’essayer, c’est l’adopter – et si vous rechignez à l’idée de faire la vôtre, sachez que la purée de Madame Labriski est disponible en épicerie.

Trois recettes gourmandes pour diminuer votre consommation de sucre

Dans Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes, la pétillante Madame Labriski propose beaucoup plus que des recettes de galettes. Entre les barres, les muffins, les tartes et les smoothies, on ne sait plus où donner de la tête tellement tout est appétissant!

Voici trois recettes de desserts gourmands (et sans sucre raffiné!) qui nous ont tapé dans l’œil.

Madame Labriski

Le Papouski

Envie de célébrer? Ce gâteau décadent au chocolat, au caramel et aux pacanes donne envie de s’inventer un anniversaire tellement il est attrayant.

La recette pour convaincre... même les plus septiques. Oui papa!

Ce délice composé de compote de pommes, de poudre de cacao et de pépites convertira même les plus sceptiques de la purée de dattes. Promis!

Madame Labriski

Le Beigne-o-four

Un beigne qui n’est pas frit? Mais oui! Cette recette de pâte à beignes nature vous permet de cuire vos gâteries au four pour éviter un surplus de gras.

Prenez soin de vous, optez pour des beignes-o-four. Qui peut en dire autant?

Décorez vos créations avec ce qui vous plaira : crème pâtissière maison, noix, chocolat... Laissez libre cours à votre imagination! Madame Labriski propose également plusieurs recettes de crémage sans sucre qui combleront de bonheur tous les fans de beignes.

Madame Labriski

Les Truffeskis

Envie d’un dessert plus léger? Ces petites truffes aux dattes et au cacao vous offriront une tonne d’énergie – exit les sucreries qui fatiguent!

Envie de bonheur intense? Les Truffeskis vous feront perdre le boule. Hahaha!

Comme elles sont faciles à confectionner et ne nécessitent pas de cuisson, les Truffeskis sont idéales pour cuisiner avec des enfants. Une fois terminées, on les roule dans des confettis à gâteau, du cacao ou de la noix de coco râpée pour encore plus de plaisir!

Mordez dans la vie avec des desserts savoureux à base de purée de dattes! Comme quoi adopter une alimentation saine, c’est loin d’être ennuyant...