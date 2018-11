5 nouveaux tout inclus à essayer cet hiver

Quoi de mieux que de se retrouver dans un hôtel tout inclus, flambant neuf, à la pointe de la modernité et du design ? En plus, les nouveaux hôtels proposent souvent des offres de lancement assez alléchantes, merci. Voici cinq tout inclus qui viennent d’ouvrir ou ouvriront prochainement, à temps pour la haute saison hivernale.

1. Paradisus Los Cayos, Cuba

Photo tirée du site web melia.com

Paradisus, du groupe espagnol Melia, ouvrira d’ici la fin de l’année une nouvelle propriété tout inclus à Cayo Santa Maria, à Cuba. Le Paradisus Los Cayos comptera 802 chambres, dans des bâtiments modernes de trois et quatre étages. Le complexe proposera les sections exclusives Family Concierge (pour les familles) et Royal Service (pour adultes seulement), ainsi que des chambres avec accès direct à une piscine, une tendance qui commence à arriver à Cuba. Le tout avec les spectaculaires plages de Cayo Santa Maria ! Ouverture prévue le 15 décembre 2018.

►meliacuba.com

2. Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, Mexique

Photo courtoisie

La Costa Mujeres est une nouvelle zone de développement hôtelier, le long de la plage Mujeres, en face de l’île Mujeres, à une trentaine de minutes de la zone hôtelière de Cancún. Le groupe espagnol Palladium vient d’ouvrir le Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, un complexe de 670 chambres, dont les « Lofts Suites », sur les deux étages supérieurs des bâtiments. Innovation majeure, un lac artificiel avec canaux a été construit au cœur du complexe, permettant aux clients de se rendre d’un point A à un point B en bateau. Ouvert depuis le 1er novembre 2018.

►palladiumhotelgroup.com

3. The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, République dominicaine

Photo courtoisie

Plutôt qu’un nouvel hôtel à part entière, The Grand Reserve at Paradisus Palma Real est une nouvelle section familiale, indépendante et toute en courbes, du Paradisus Palma Real, situé à Punta Cana. Le complexe sera doté de très grandes suites, pouvant accueillir jusqu’à sept personnes pour certaines d’entre elles. Situé à l’écart de la plage, il offrira l’accès aux prestations des hôtels voisins, le Paradisus Palma Real et The Reserve at Paradisus Palma Real Resort, et à leur plage. Ouverture prévue en décembre 2018.

►melia.com

4. Riu Palace Costa Mujeres, Mexique

Photo courtoisie

On parlait ci-dessus de la Costa Mujeres, en plein développement. Le Riu Palace Costa Mujeres est un autre complexe cinq étoiles qui ouvrira bientôt ses portes le long de la longue plage Mujeres.

Avec 670 chambres, cinq piscines, quatre bars et six restaurants, ce nouveau tout inclus jouira en plus des installations de son voisin, le Riu Dunamar, qui a ouvert ses portes en décembre dernier. Deux hôtels pour le prix d’un !

Ouverture prévue à la mi-novembre­­­ 2018.

►riu.com

5. Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica

Photo courtoisie

Ouvert depuis le mois d’octobre 2018, le Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica permet de s’offrir la beauté naturelle de ce pays d’Amérique centrale, dans un cadre tout inclus.

Le premier hôtel all inclusive de Planet Hollywood est situé sur la côte pacifique du pays, sur la belle plage sauvage de Manzanillo, à 30 minutes de l’aéroport international de Libéria. De taille moyenne avec 294 chambres, l’établissement comprend des souvenirs emblématiques d’Hollywood­­­, huit restaurants, dont un signé par la vedette Guy Fieri, et deux piscines.

Ouvert depuis octobre 2018.

►planethollywoodhotels.com