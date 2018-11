Accusée d'avoir tué ses deux enfants: le procès d'Adèle Sorella s'ouvre à Laval

Le procès d’une femme accusée d’avoir tué ses deux filles de 8 et 9 ans s’est ouvert aujourd’hui au palais de justice de Laval.

Prenant place dans la première rangée, Adèle Sorella a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité à deux chefs de meurtre prémédité ce matin.

Le sort de la dame de 52 ans, qui est défendue par Mes Pierre et Guy Poupart, a ensuite été remis entre les mains du jury composé de six hommes et six femmes.

D’après l’acte d’accusation, le double homicide aurait été commis à Laval, le 31 mars 2009.

«Mme Sorella est présumée innocente tant et aussi longtemps que, à la fin de votre délibéré, vous ne serez pas convaincus les 12 qu’elle a commis les infractions», a rappelé d’entrée de jeu la juge de la Cour supérieure Sophie Bourque.

La Couronne est représentée par Mes Simon Lapierre et Nektarios Tzortzinas.

Le procès est prévu pour durer trois mois.

Plus de détails à venir...