Ado sauvée par miracle de la mangeuse de chair

Une adolescente de 15 ans qui se faisait dévorer le visage par la bactérie mangeuse de chair a été sauvée par l’intervention rapide de ses médecins qui sont parvenus miraculeusement à épargner sa figure. Deux mois plus tard, elle n’en garde que trois cicatrices peu apparentes.

Érika Savard, une jeune femme de Québec, a vécu un véritable cauchemar entre le 11 et le 26 septembre dernier. D’abord aux prises avec une petite lésion dans la bouche, des raideurs au cou et de la fièvre, l’état de l’adolescente a rapidement basculé jusqu’à la mener au seuil de la mort.

Prises de sang, radiographies, ponction lombaire, tomodensitomètre, plusieurs heures se sont écoulées avant de comprendre le mal qui rongeait la jeune fille. Alors que son visage enflait et qu’une plaque rouge s’y étendait, un bloc opératoire du CHUL est finalement réservé d’urgence.

Photo courtoisie

« Après coup, ils m’ont dit que si je ne l’avais pas amenée à l’hôpital cette nuit-là (le 11 septembre), je l’aurais probablement retrouvée morte dans son lit le matin parce qu’elle était en choc septique », raconte avec émotion la mère d’Érika, Isabelle Landry.

Terrible diagnostic

Le diagnostic frappe les parents d’Érika « comme un coup de pelle en pleine face ». Leur fille est atteinte de la fasciite nécrosante, communément appelée bactérie mangeuse de chair.

Photo courtoisie

« Quand c’est un pied, ils peuvent amputer, mais la tête on ne peut pas. On a dû accepter en cinq minutes qu’on allait probablement défigurer notre fille pour espérer la sauver. On nous a dit que si on attendait, c’était l’ablation d’un œil ou du nez », se souvient Jean-François Savard, le père de l’adolescente.

Photo courtoisie

Les médecins se lancent alors dans une course contre la montre pour sauver la vie de la jeune femme, un sprint qui durera six jours, au cours duquel Érika sera opérée six fois. « Chaque fois qu’ils revenaient, ils avaient une mauvaise nouvelle. Ça se propageait, ils en trouvaient toujours plus », explique M. Savard, ajoutant que les nombreux nerfs et vaisseaux sanguins majeurs près du visage et du cou compliquaient la tâche des médecins.

Photo courtoisie

Dévouement et rapidité

Le dévouement des médecins aura finalement raison de la bactérie. Après six jours d’incertitude, Érika est finalement tirée d’affaire. Leur rapidité d’intervention lui aura sauvé la vie.

Photo courtoisie

« Tout le monde en a fait une affaire personnelle et voulait la sauver. Les médecins l’ont soignée comme si c’était leur propre fille. Leur vitesse d’exécution a fait la différence », souligne Jean-François Savard.

Érika a finalement passé deux semaines supplémentaires à l’hôpital pour reprendre des forces et pour assimiler ce qu’elle avait vécu.

« Les cicatrices, ça n’a pas été dur à accepter. Je suis seulement contente d’être encore en vie », raconte la jeune femme.

Photo Agence QMI, Simon Clark

« Je lui ai dit de toujours voir ses cicatrices comme ce qui fait qu’elle est encore vivante aujourd’hui. Ça fait partie de son histoire maintenant », ajoute Isabelle Landry en posant un regard empreint d’amour sur sa fille.

Rapprochés

La mésaventure aura d’ailleurs rapproché la famille et offert une nouvelle vision de la vie aux Landry-Savard. « Mes parents et moi on ne se parlait presque plus. C’était difficile avant que ça arrive. Mais ça a tout changé », admet la jeune femme.

« On sentait qu’elle s’éloignait dans les derniers mois. C’est peut-être plate que ça ait pris ça, mais ça nous a tous changés. On ne voit plus la vie de la même façon », complètent les parents d’Érika, soulagés d’avoir retrouvé leur fille, dans tous les sens du terme.

Photo Agence QMI, Simon Clark

► La mésaventure d’Érika Savard

15 ans

Atteinte de la fasciite nécrosante (bactérie mangeuse de chair)

La bactérie s’est attaquée à son visage

Hospitalisée durant six jours aux soins intensifs dans un semi-coma

Opérée à 6 reprises au visage durant cette période

Elle ne garde que trois cicatrices peu apparentes comme séquelles

Elle veut sensibiliser les gens à cette maladie méconnue

À peine débarrassée de la bactérie qui a bien failli la tuer, Érika Savard déploie ses énergies à trouver des façons de sensibiliser les gens aux ravages de la « mangeuse de chair » en plus de vouloir aider la recherche sur la maladie.

Cette démarche vient du fait que la jeune femme de Québec n’a jamais eu la confirmation de la souche exacte qui l’avait assiégée.

« C’est fâchant de ne pas savoir et de se dire que je ne saurai jamais », confie l’adolescente, appuyée par ses parents. « Dès que le patient est tiré d’affaire et sort des soins intensifs, la recherche s’arrête là. Les infectiologues sont débordés et il manque d’argent », ajoute son père, Jean-François Savard.

Essais-erreurs

Quand ils repensent à tout ce qu’ils ont traversé, Érika et sa famille souhaitent qu’ultimement, plus personne ne vive la même détresse et la même incertitude.

« Ça a été beaucoup d’essais-erreurs, parce qu’on ne connaît pas encore la maladie et toutes ses souches. Ils ont tenté beaucoup de choses avant d’être certains que c’était ça. Et ils ont branché Érika sur une dizaine de médicaments pour être certains d’avoir le bon. Il y a eu de la chance dans tout ça », rappelle sa mère, Isabelle Landry.

« J’aimerais ça que la prochaine personne qui va avoir la même chose ne subisse pas le même essai-erreur, la même incertitude. J’aimerais ça qu’on puisse savoir tout de suite et qu’on puisse agir encore plus vite », souhaite Érika, qui a déjà amassé plus de 1500 $ qu’elle veut remettre directement à l’hôpital ou à une fondation. Elle songe également à s’impliquer auprès d’Enfant Soleil.

Le père d’Érika lance aussi un message à tout le monde, invitant à prêter attention aux infections. Parce que c’est fort probablement un simple ulcère dans la joue qui a bien failli lui voler sa fille. « Ce n’est pas grand-chose de prendre le temps de désinfecter un petit bobo, une petite coupure et de prêter attention aux signes, mais c’est ça qui fait toute la différence. », insiste Jean-François Savard.