Bien plus cher pour Montréal que pour Paris

Les 153 voitures Azur que la Société de transport de Montréal (STM) vient de commander au consortium Bombardier-Alstom coûteront 26 % plus cher à l’unité que celles, fort semblables, récemment achetées pour le métro de Paris.

La valeur du contrat sera de 447,7 M$, soit 2,93 M$ par voiture. Or, en février, Alstom a reçu une commande de 157 M d’euros (233 M$) pour 100 voitures destinées au métro de Paris, soit 2,33 M$ par voiture. L’écart est de 600 000 $ par voiture.

« Chaque réseau de transport a ses particularités et chaque commande de matériel roulant également », indique Philippe Déry de la STM.

Les voitures de Montréal sont plus longues et doivent respecter des normes d’incendies plus strictes, précise Éric Prud’homme de Bombardier Transport. De plus, les acheteurs européens profitent généralement des économies d’échelle découlant du fait que l’industrie ferroviaire est plus importante sur le Vieux Continent.

En tenant compte de l’inflation, le prix unitaire de 2,93 M$ est tout de même inférieur à celui de la première commande de voitures Azur, en 2010, du fait que des dépenses comme la R&D et la formation des travailleurs n’auront pas à être faites de nouveau.

En incluant les pièces de rechange, l’équipement et les services professionnels, la facture atteint 580 M$. Québec déboursera 300 M$, Ottawa, 215 M$ et la STM, 65 M$.

Mises à pied

Le contrat est une bonne nouvelle pour les travailleurs de l’usine de Bombardier à La Pocatière, où seront assemblées les voitures Azur, et pour ceux d’Alstom à Sorel-Tracy. Une centaine de travailleurs de La Pocatière seront toutefois mis à pied d’ici la fin février en raison d’une pause dans la production et d’une baisse de la cadence.

Les voitures du nouveau contrat doivent être livrées de mai 2020 à la fin de 2021. Le contrat représente des revenus de 281 M$ pour Bombardier et de 167 M$ pour Alstom. Cette dernière fournit les moteurs et les bogies (châssis portant les essieux).