Ce Lévisien écope de 4 ans et demi de prison pour avoir agressé deux fugueuses mineures

Un Lévisien de 24 ans qui a appâté de jeunes fugueuses sur les réseaux sociaux et qui a agressé sexuellement deux d’entre elles dans un boisé a plaidé coupable et a écopé d’une peine de quatre ans et demi de prison.

Mathieu Beaulieu, détenu depuis son arrestation début octobre, a reconnu sa culpabilité à quatre chefs d’accusation, lundi. Trois jeunes victimes âgées de 11, 15 et 16 ans sont concernées.

L’hiver dernier, Beaulieu était entré en contact sur Facebook avec une adolescente de Lévis, alors âgée de 15 ans. Pendant quelques mois, il lui a envoyé des photos et des vidéos sexuellement explicites, dont des clichés de son pénis.

Le 17 septembre dernier, cette adolescente – qui avait eu ses 16 ans – et une amie de 15 ans, en fugue du Centre jeunesse de Lévis situé à un kilomètre à peine de chez l’accusé, se sont rendues à son appartement.

Ils ont fumé un joint de cannabis ensemble, avant de se rendre dans un boisé.

L’accusé a alors commencé à les embrasser, puis à toucher sans son consentement plusieurs parties du corps de l’adolescente de 15 ans.

Pénétration complète

Beaulieu s’en est ensuite pris à la jeune fille de 16 ans. Il a commencé à la toucher, avant de baisser son pantalon et de la pénétrer.

«Légalement, elle était en mesure de consentir. L’accusé prétend qu’il était sous l’impression qu’elle voulait et qu’elle a changé d’idée en cours de route, a relaté le procureur de la Couronne, François Godin. Mais elle n’a jamais consenti à la pénétration complète, elle lui a dit d’arrêter, il n’a pas arrêté», a-t-il exposé.

Après cette agression, Beaulieu est retourné vers l’adolescente de 15 ans. Le pénis toujours sorti de son pantalon, il a placé son organe génital «au niveau de la tête» de la victime, dans le but d’obtenir une fellation.

«La jeune fille ne voulait pas, elle a tassé sa tête», a mentionné le procureur.

Beaulieu a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle sur une adolescente de 16 ans, de contacts sexuels sur une mineure de moins de 16 ans, ainsi que d’avoir transmis de la pornographie à deux mineures, dont une de 11 ans.

De la fin août au 17 septembre dernier, Beaulieu a notamment transmis des photos de son pénis à l’enfant en fugue, avec qui il conversait sur internet.

«Soulagées» de ne pas témoigner

Le juge Mario Tremblay a condamné Beaulieu à 54 mois d’emprisonnement, tel que le suggéraient la poursuite et la défense.

Me Godin a souligné la gravité des infractions, commises à l’endroit de mineures.

«On a aussi tenu compte que l’accusé plaide coupable rapidement, que les jeunes filles sont soulagées de ne pas avoir à témoigner et qu’il n’a pas d’antécédent en matière sexuelle», a-t-il indiqué.

Beaulieu, qui a essuyé quelques larmes dans la boîte des accusés, sera aussi inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

Il lui est interdit de communiquer avec ses trois victimes.

L’accusé avait déjà été fait face à la justice dans des dossiers de harcèlement criminel et de voies de fait.