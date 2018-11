Céline Dion partage une vidéo mystère qui fait sourciller les internautes

La chanteuse Céline Dion a partagé une vidéo bien mystérieuse sur son fil Instagram et plusieurs personnes se posent des questions.

Dans les images qui défilent rapidement, on peut voir Céline Dion jetée au sol, dans une scène qui ressemble à une arrestation musclée.

On peut l'entendre s'écrier: «It's ok, it's ok: I'm Celine Dion.» (Ça va, ça va: je suis Céline Dion).

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses et sans équivoque: les gens sont sous le choc!

Capture d'écran Twitter

Après l'arrestation de Céline, l'adresse celinenununu.com nous est présentée.

Célinununu est un marchand de vêtements pour enfants unisexes. Est-ce que la diva nous annonce qu'elle est le cerveau derrière cette nouvelle marque de vêtements? Ou est-ce simplement une collaboration? C'est demain que l'équipe de Céline Dion dévoilera tous les détails de ce projet mode pas comme les autres. À suivre!