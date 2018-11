Centre de prévention de la radicalisation: Montréal se prépare à reconduire son entente

MONTRÉAL – La Ville de Montréal se prépare à reconduire son entente avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui connaît des difficultés en raison du non-renouvellement de la contribution financière de Québec.

«Du côté de la ville, il n’y a pas vraiment de problème, on les rencontre pour la prochaine convention la semaine prochaine. On est en action pour reconduire la convention avec le centre», a affirmé lundi Johanne Derome, directrice du Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

Cette dernière a présenté en après-midi le budget 2019 et le programme triennal d’immobilisations de son service devant la Commission sur les finances à l’hôtel de ville de Montréal.

Selon Mme Derome, les contributions financières prévues par la Ville ont été versées par l’organisme en 2018, et une dernière reste à être versée pour la fin de l’année.

«Le seul bailleur de fonds depuis avril, c’est la Ville de Montréal», a-t-elle ajouté. L’entente financière avec le gouvernement du Québec n’a pas été renouvelée depuis cette période, et cette question n’a «toujours pas été réglée».

L’administration de Valérie Plante est, de son côté, en attente des résultats de l’audit sur le centre, financé par la Ville et Québec, afin de mieux se positionner pour la suite.

«On ne remet pas en question sa mission, mais on veut s’assurer que l’argent soit bien dépensé et on est préoccupés par le fait que le financement qui entre en ce moment, c’est seulement de la Ville de Montréal, alors que le mandat tel qu’il est, c’est de faire de la prévention à travers tout le Québec», avait réagi la mairesse en octobre, souhaitant que le centre concentre davantage ses activités dans la métropole.

Elle espérait que le rapport soit remis le plus tôt possible. «On ne veut pas mettre la clé dans la porte, on veut rapidement avoir des données qui vont nous aider à prendre la bonne décision», avait-elle indiqué.

Le Centre de prévention menant à la radicalisation de la violence a indiqué lundi qu’il ne commentera pas à ce sujet.