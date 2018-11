C’est le grand soir pour Martin Vachon

Après 25 spectacles de rodage et un travail d’écriture qui s’est déroulé sur une année, le comédien humoriste Martin Vachon est prêt. Il réalisera un rêve, ce soir à Québec, avec son premier « one-man-show ».

« Je suis très excité et j’ai vraiment hâte. C’est ma face sur l’affiche », a-t-il laissé tomber, à quelques jours de la première.

Le comédien qu’on a vu dans les séries La Galère, Mémoires vives, Cheval-Serpent et Les Magnifiques a très hâte d’embrasser officiellement sa carrière d’humoriste.

« J’ai un seul devoir et c’est d’aller m’amuser sur scène et de faire rire le plus grand nombre de gens. Il arrivera ce qui arrivera », a-t-il lancé, quelques heures avant de monter sur scène pour son dernier spectacle de rodage.

Martin Vachon a choisi de lancer sa première tournée à Québec à la salle Albert-Rousseau. Un endroit où il est monté plusieurs fois sur scène avec la comédie Ma première fois.

« Il y a quelque chose qui se passe à cet endroit. Albert-Rousseau est pour moi, avec la Salle Odyssée à Gatineau, la Mecque de l’humour au Québec. Et là, je vais l’avoir durant une heure et demie pour moi tout seul », a-t-il fait remarquer.

Un peu d’expérience

Martin Vachon n’est pas totalement nouveau dans le monde de l’humour. Il a, au cours des 10 dernières années, fait la tournée des bars, participé à des événements corporatifs et des festivals.

« Il y a plein de gens qui me connaissent comme comédien, mais qui ne savent pas que je suis humoriste. Je ne suis pas, en ce moment, un incontournable de l’humour qui se passe de présentation. Ce spectacle, c’est comme une première date. Les gens vont apprendre à me découvrir comme humoriste. Je veux les divertir et leur faire du bien », a-t-il mentionné.