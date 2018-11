Commotions cérébrales: Enrico Ciccone espère «que les joueurs vont se tenir et refuser l'offre»

Le député libéral Enrico Ciccone juge insuffisante la compensation offerte aux joueurs dans l’entente intervenue lundi entre ceux-ci et la Ligue nationale de hockey (LNH).

Un groupe de joueurs alléguait que le circuit n’en avait pas assez fait pour les protéger contre les commotions cérébrales.

«J’ose espérer que les joueurs vont se tenir et refuser cette entente-là qui est selon moi tout à fait ridicule», a lancé M. Ciccone sur les ondes de QUB Radio .

En entrevue avec Mario Dumont, l’ancien joueur de la LNH, élu dans la circonscription de Marquette lors des dernières élections provinciales, a reproché à la Ligue nationale de ne pas avoir reconnu ses torts. «Sur les 19 millions de dollars, seulement 6,9 s’en vont aux joueurs», a-t-il déploré, notant au passage que la plus grande partie de l’argent se retrouverait dans les poches des avocats.

Selon lui, la Ligue ne veut pas être responsable des problèmes que les joueurs pourraient vivre après leur carrière. Le député a également souligné que certains joueurs n’ont «pas une cenne». «Il y a des joueurs là-dedans qui ont joué un an dans la Ligue nationale», a-t-il précisé avant de nommer plusieurs noms de joueurs qui n’ont été que de passage et dont on ne se souvient plus.

«J’ai des chums qui, aujourd’hui, sont obligés de mettre des post-its sur le thermostat, qui sont obligés d’avoir des bidules sur leurs clés, ils tapent dans les mains pour savoir où ils ont mis leurs clés, ils ont des systèmes de rappel sur leur téléphone pour ne pas oublier les enfants à la garderie», a-t-il ajouté afin de démontrer les effets graves que peuvent avoir les blessures à la tête.

