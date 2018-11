Des rebranchements devancés en raison de la vague de froid

En raison du temps froid qui sévit partout au Québec, Hydro-Québec prévoit rebrancher plus de 3000 clients résidentiels sans électricité, au cours des prochains jours.

« On a commencé à rétablir le courant pour ceux qui étaient débranchés », a indiqué lundi au Journal un porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty.

Normalement, Hydro-Québec doit rebrancher entre le 1er décembre et le 31 mars tous ses clients qui ont été débranchés pour mauvaises créances.

Or, l’arrivée d’une vague de froid et de la neige a poussé la société d’État à devancer cette date cette année.

Hydro-Québec soutient qu’elle a commencé les rebranchements de ses abonnés sans électricité au cours des derniers jours.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre, Hydro-Québec dit avoir conclu plus de 215 000 ententes de paiement avec ses clients aux prises avec de lourdes factures d’électricité impayées.

Dans l’arrondissement Saint-Laurent de Montréal, Marie-Reine Calouche n’a plus le courant dans sa résidence depuis le 24 octobre dernier, puisqu’elle refuse toujours l’installation d’un compteur intelligent d’Hydro-Québec.

Six degrés dans la maison

Lundi, lors du passage du Journal, il faisait six degrés Celsius dans sa maison de trois étages. « Hydro-Québec m’a débranchée non pas parce que je leur dois de l’argent, mais parce qu’ils refusent de me confirmer que leur nouveau compteur ne génère pas des ondes électromagnétiques », a-t-elle indiqué.

En plus de ne pas avoir l’électricité, Mme Calouche (qui est monoparentale) doit s’occuper de son fils handicapé qui habite avec elle. Ce dernier a des problèmes cardiaques et il est électrosensible.

Une situation dénoncée par l’ancien député de Québec solidaire et médecin Amir Kadir. « Il est odieux de débrancher des clients pour quelque raison que ce soit par temps de grand froid ou de canicule sévère », a-t-il déploré lundi.

Avant de débrancher un client, Hydro-Québec dit envoyer plusieurs avis écrits, autant que d’appels, le tout étalé sur plusieurs semaines.

Pour un rebranchement, les clients sans électricité doivent eux-mêmes signaler à Hydro-Québec leur volonté de recouvrer le courant.

Mauvaises créances

Selon des documents déposés à la Régie de l’énergie, Hydro-Québec s’attend à perdre plus de 111 millions $ en 2018 en raison d’une augmentation importante du nombre de mauvais payeurs.

Il y a toutefois toujours un écart important entre le montant des pertes anticipées par Hydro-Québec et le montant réel. L’an dernier, Hydro-Québec a perdu 91 millions $ alors qu’elle prévoyait des mauvaises créances de 100 millions $.

Bon an mal an, la société d’État fait parvenir plus de 120 000 avis d’interruption de courant à ses clients mauvais payeurs. L’an dernier, Hydro-Québec dit avoir débranché plus de 50 000 clients de son réseau.