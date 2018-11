Des vêtements signés Céline

Céline Dion s’associerait à Nununu, une marque suisse de vêtements, pour lancer une collection « non genrée » destinée aux enfants.

La chanteuse annoncerait ce nouveau partenariat mardi. C’est du moins ce que laisse présager une vidéo mystère publiée sur internet, lundi en début de journée. Dans cette vidéo d’une dizaine de secondes mettant en scène une arrestation musclée, la diva québécoise se fait brutalement jeter au sol. Les menottes aux poignets, elle relève la tête et s’exclame, en anglais : « Ça va, ça va... Je suis Céline Dion. » (« It’s OK, it’s OK. I’m Celine Dion. »)

Apparaît ensuite celinununu.com, l’adresse d’un site web récemment mis en ligne. On y décrit Celinununu comme « une marque de vêtements qui libère les enfants des rôles traditionnels de garçon et fille ».

De 31 $ à 445 $

Le site Celinununu.com comprend une vaste gamme d’articles, dont des pantalons, des pantoufles, des robes, des leggings, des t-shirts, des cotons ouatés et différents types de vestes. Pour bébés, on trouve des couvertures et plusieurs combinaisons une-pièce.

Les prix varient de 31 $ (bonnet) à 445 $ (manteau de cuir). Le noir, le blanc, le gris bleu et le jaune semblent avoir été privilégiés.

La collection Celinununu serait liée à Nununu, une marque de mode reconnue pour enfants.

Après les sacs à main

Personne ne devrait s’étonner de voir Céline Dion lancer une collection de vêtements pour enfants. En juin 2016, la star révélait qu’elle avait signé un contrat de plusieurs années avec Epic Rights et Prominent Brand + Talent pour créer sa propre gamme de produits « art de vivre » (« lifestyle ») comprenant des vêtements, des accessoires mode, des produits de beauté et des articles de décoration. La star avait déployé cette gamme en sortant une première collection de sacs à mains en 2017, en association avec Groupe Bugatti, une entreprise québécoise de mode pour femmes.

Fans en émoi

La vidéo de Céline Dion a provoqué bon nombre de réactions sur Twitter, Facebook et Instagram. Après avoir effectué leur propre enquête, la plupart des fans s’entendaient pour dire qu’il s’agissait de vêtements pour enfants. Certains espéraient toutefois la sortie d’un album en anglais, attendu depuis plusieurs années.