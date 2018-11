Disparition d'une femme de 22 ans à Laval

Emine Caglayan, 22 ans, a donné des nouvelles pour la dernière fois lundi matin. Vers 11 h, elle a laissé un message à une amie, dans lequel elle tenait des propos qui amènent les policiers à craindre pour sa sécurité.

Sa voiture a ensuite été découverte chez un membre de sa famille vers midi. Ses effets personnels se trouvaient à l'intérieur.

«Nous avons des raisons de croire qu’ elle pourrait se trouver dans le secteur de Chomedey et de Pierrefonds», a précisé la police de Laval.

Mme Caglayan a la peau blanche et s'exprime en français. Elle mesure 1,78 m (5' 10''), pèse 77,3 kg (170 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Elle arbore des tatouages sur le bras droit et l'avant-bras gauche.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser les autorités via la Ligne-Info au 450 662-4636 ou, encore, en faisant le 911 et en mentionnant le dossier LVL 181112 033.