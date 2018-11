Êtes-vous fluides ?

Aux Pays-Bas, un homme de 69 ans s’est rendu devant les tribunaux pour faire changer sa date de naissance sur tous ses documents officiels.

« J’ai 69 ans, mais dans ma tête, je me sens comme si j’en avais 49, plaide-t-il. Si on peut changer son nom et son genre, pourquoi ne pourrais-je pas faire changer mon âge ? »

DEVIENS QUI TU VEUX

L’homme pose une bonne question.

Si le genre et la race ne sont que des créations sociales, pourquoi pas l’âge ?

Après tout, comme le dit le proverbe, on a l’âge de son cœur.

Certaines personnes de 70 ans ont l’air d’en avoir 50 (c’est le cas de l’essayiste français Pascal Bruckner que j’ai rencontré jeudi dernier), alors que d’autres semblent en avoir 102.

Les âges ne s’équivalent pas tous.

Ça dépend de votre bagage génétique, de la vie que vous menez et de votre position sociale.

Pour certains individus, le temps s’écoule lentement, alors que pour d’autres, il file à la vitesse de la lumière.

Comme si nous vivions tous dans des espaces-temps différents.

À New York, certaines cliniques de chirurgie esthétique se spécialisent dans la transformation raciale.

Vous êtes Blanc et voulez avoir l’air d’un Asiatique ? On va vous brider les yeux.

Vous êtes Noir et voulez avoir l’air d’un Blanc ? On va vous amincir le nez, défriser les cheveux et blanchir la peau.

Après les transgenres, les transraces.

Dans quelques années, nous allons tous ressembler à Arturo Brachetti, cet humoriste italien spécialisé dans les métamorphoses éclair.

Je suis un homme blanc de 60 ans.

Non, je suis une femme noire de 34 ans !

Non, je suis un nain chinois de 83 ans !

Après nous être affranchis de la géographie et de la gravité, nous nous affranchissons maintenant de la biologie !

Non seulement je baise avec qui je veux, mais je suis qui je veux !

UN TEMPS NOUVEAU

Si une transgenre qui n’a jamais vécu une vie de jeune fille peut diriger la Fédération des femmes du Québec, pourquoi un ado ne pourrait-il pas diriger la FADOQ ?

« Mais voyons, il n’a que 16 ans ! »

Et alors ? C’est une vieille âme ! Dans sa tête, il a 62 ans !

Tiens, moi, je vais proposer ma candidature pour devenir président de la Ligue des Noirs du Québec.

Pourquoi pas ? J’aime le R’N’B, le soul, le funk et le blues...

Ne dit-on pas qu’il ne faut pas juger les individus selon la couleur de leur peau ?

Stéphane Venne avait tout prévu.

Prenez la chanson Le début d’un temps nouveau, qu’il a écrite il y a près d’un demi-siècle.

« On a des yeux de cinérama / Nos âmes sont devenues des ballons-sondes / Nous voilà devenus des oiseaux / Dans les cumulus du temps beau / Ceux du ciel et ceux du cerveau / Les couleurs se mêlent sur la peau... »

PÉNIS, PAS PÉNIS

On va se magasiner une identité comme on se magazine des meubles chez IKEA.

Un Splouch, un Prit et un Koppang, que vous pourrez monter chez vous.

Avec une bande de velcro entre les deux jambes, pour y coller les organes sexuels de votre choix...