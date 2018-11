François Legault sera reçu par Doug Ford lundi prochain

Après Boston, cette semaine, François Legault mettra le cap vers Toronto, lundi prochain, où il sera accueilli par le premier ministre conservateur de l’Ontario, Doug Ford, a appris notre Bureau parlementaire.

Selon nos informations, les échanges seront surtout axés sur l’économie.

Comme ce sera le cas lors de la première mission économique du nouveau premier ministre du Québec en sol américain, mercredi et jeudi, il y a aussi fort à parier que l’énergie et les exportations d’hydroélectricité seront au cœur des discussions avec son homologue ontarien, la semaine prochaine.

Le chef conservateur Doug Ford, qui est devenu premier ministre de la plus populeuse province canadienne en juin dernier, a quelques points en commun avec François Legault.

En plus d’avoir chacun battu les libéraux aux dernières élections provinciales, MM. Ford et Legault sont sur la même page en ce qui a trait à la gestion de l’offre, ce qui pourrait les amener à faire valoir leurs intérêts communs en vue de la signature à venir du nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC).

En campagne électorale, ils ont également tous deux promis de remettre de l’argent dans les poches des contribuables, en plus de faire valoir l’importance des emplois de qualités.

Marché du carbone

Une pomme de discorde apparaît toutefois déjà à l’horizon, concernant le marché du carbone. L’un des premiers gestes posés par le premier ministre Ford a été de retirer sa province de cette bourse du carbone. L’Ontario participait depuis 2015 à cette bourse ou système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre avec le Québec et la Californie.

En marge de son voyage en Arménie, où se tenait le Sommet de la francophonie au début octobre, M. Legault s’était notamment engagé à tenter de convaincre M. Ford de revenir sur sa décision de larguer le marché du carbone.

En entrevue avec La Presse canadienne, le chef caquiste avait promis d’essayer d’aider le premier ministre Justin Trudeau « à défendre la bourse du carbone auprès de M. Ford ».

« Moi, je suis pour la bourse du carbone. Pas pour la taxe, pour la bourse. (...) Avec une bourse, c’est le prix du marché. Le prix du marché, on ne se trompe pas, alors qu’une taxe, si on est tout seul à avoir la taxe, ça peut créer un problème », a déclaré M. Legault.

Or, M. Ford est plutôt d’avis que le marché du carbone n’amène « aucun gain pour l’environnement » et ne sert d’abord et avant tout qu’à priver « les contribuables de leur argent ».