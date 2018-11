«Francostalgie» : Michel Drucker nous fait chanter ses souvenirs

Qui aurait cru que les souvenirs de l’animateur Michel Drucker pouvaient nous mener à entonner à l’unisson Cœur de loup ou Ce soir on danse à Naziland, ou à fredonner des airs d’Indochine, des Rita Mitsouko ou de Steve Fiset ?

C’est la beauté du spectacle Francostalgie, qui repose sur une trame costaude: sur vidéo, le vétéran communicateur français relate – parfois trop rapidement – observations, tranches de vie et anecdotes, rehaussées de bonnes blagues, pendant que, sur scène, quatre jeunes étoiles québécoises, Maxime Landry, Vanessa Duchel, Éléonore Lagacé et Michaël, illustrent en chansons les mots de leur aîné, en survolant 65 succès francophones popularisés entre 1965 et 1995.

On ratisse donc large, de L’important c’est la rose, de Gilbert Bécaud, à Travailler c’est trop dur, de Zachary Richard.

Recette éprouvée

Intemporel, universel et éminemment réconfortant, le concept de la revue musicale fait mouche. Dans les dernières années, au Québec, l’American Story Show et le «Britishow» ont ravi les salles. Gregory Charles, qui use de la formule depuis belle lurette, récidivait récemment avec Vintage 69, qui se concentre sur l’année bénie de la naissance de Woodstock.

Cette fois, c’est le producteur Groupe Entourage qui propose son œuvre du genre en rebrassant le canevas de base avec la présence de Michel Drucker, une idée du créateur Éric Young.

On constatera vite que le lien entre les propos de la vedette française et les titres qu’il présente dans le spectacle est parfois ténu. Par moments, le mariage entre les réflexions de Drucker et les pièces chantées est évident; ailleurs, il est un peu plus biscornu ou disparate, comme si on ne cherchait qu’un prétexte pour insérer tel ou tel morceau.

Mais si le fait de déconner sur l’expression typiquement québécoise «ver d’oreille» permet au parterre de se dégourdir la langue devant un karaoké de Cœur de loup, pourquoi pas?

Les textes de Pierre Huet sont, de toute façon, assez solides pour justifier l’assemblage entre la narration de Drucker et le reste. «Francostalgie» devient ainsi un reflet culturel et social des époques qu’il dépeint.

Jeunesse énergique

Francostalgie vit à travers les voix d’une jeunesse pétillante et énergique, qui démontre tout au long de la soirée qu’elle a le coffre et le dynamisme nécessaires pour accomplir sa mission.

La bohème sied magnifiquement à l’intensité d’un Maxime Landry. Vanessa Duchel est renversante sur une Maladie d’amour qui en touchera plusieurs droit au cœur.

Vive et mignonne à croquer quand elle se trémousse à la façon d’une danseuse yéyé sur Poupée de cire, poupée de son, Éléonore Lagacé endosse le rôle d’hyperactive du quatuor en courant et gigotant chaque fois que l’occasion se présente. La diplômée de La voix incarne la petite tannante du groupe, tandis que Michaël, plus mature, brille sur Ils s’aiment ou Là-bas.

Lundi, les artistes de Francostalgie n’avaient pas la tâche facile dans un Olympia jamais totalement silencieux, mais rien n’a paru dans leur concentration. La mise en scène de Pierre Séguin, qui joue beaucoup sur les projections, la présence des musiciens et les prestations en duo, en trio ou plus, honore bien la riche matière à servir.

Francostalgie sera présentée en tournée dans les mois à venir, avant de s’installer en résidence au Théâtre Capitole, à Québec, du 31 juillet au 15 septembre 2019. Informations au francostalgie.com.