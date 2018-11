Gardiens recherchés chez les Kings de Los Angeles

Les ennuis chez les gardiens de but des Kings de Los Angeles se poursuivent de plus belle, car Jack Campbell devra subir une opération pour traiter une déchirure du ménisque du genou gauche et ratera de quatre à six semaines.

Déjà privée de son vétéran Jonathan Quick, à l’écart pour une durée indéterminée à cause d’un problème similaire, la formation californienne devra s’en remettre à l’ancien du Canadien de Montréal Peter Budaj et à Cal Petersen, rappelé du club-école d’Ontario, lundi.

Pourtant, Campbell semblait à son mieux, samedi, quand il a repoussé 35 tirs dans une défaite de 1 à 0 aux mains des Flames de Calgary. Cette saison, il a présenté un dossier de 5-7-0, une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de ,923.

De son côté, Petersen a disputé 10 rencontres avec la filiale des Kings en 2018-2019, maintenant une fiche de 2-3-1, une moyenne de 4,29 et un taux de ,881.

Ayant congédié son entraîneur-chef John Stevens pour le remplacer par Willie Desjardins il y a plusieurs jours, Los Angeles occupe la cave du classement général de la Ligue nationale avec cinq victoires en 16 rencontres.