IKEA rachète vos vieux meubles pour que vous puissiez «repimper» votre appart sans vous ruiner

Il suffit parfois d’un nouvel accessoire ou d’un nouveau meuble pour changer complètement le look de votre appartement. Si vous avez envie d’un brin de changement, mais que vous n’avez pas les moyens de vous l’offrir, sachez qu’IKEA vient tout juste de lancer une nouvelle initiative qui pourrait vous intéresser...

En effet, la multinationale propose désormais de racheter vos vieux meubles et de vous offrir un crédit en magasin par la suite.

Ainsi, les membres de IKEA Family (vous pouvez devenir membre gratuitement ici) qui revendront leurs vieux meubles pourront recevoir un coupon-rabais dans le magasin.

Le concept est bien simple. Vous n’avez qu’à envoyer 4 photos de votre meuble à la compagnie, attendre quelques jours (environ 72 heures) que celui-ci soit évalué et après ça vous pourrez déposer votre article en magasin et récupérer votre crédit d’achat.

Simple comme bonjour.

En plus d’être une bonne nouvelle pour votre budget, c’est une belle façon de recycler!

Tous les détails ici.

