JIQ, l’événement Affaires & TI

Près de 1600 personnes sont attendues aujourd’hui et demain au Centre des congrès de Québec à l’occasion de la 40e présentation de la JIQ, le rendez-vous annuel de la communauté Affaires et TI (technologies de l’information).

Isabelle Bettez, cofondatrice de 8D technologies et ambassadrice de Technopolys, a accepté la présidence d’honneur du plus grand rassemblement des professionnels du numérique de l’Est du Canada, qui a comme objectif d’informer la communauté d’affaires sur les nouveautés et les pratiques de pointe, par le biais de conférences (une trentaine) et d’ateliers de perfectionnement. https://jiq.actionti.com/.

Groupe Medway à Donnacona

Photo courtoisie

Dès l’automne 2019, la population du Grand Portneuf pourra compter sur une offre de services de santé bonifiée avec la prise en charge du Centre Médical Donnacona par le Groupe Medway, qui déménagera dans un nouveau complexe multidisciplinaire, un immeuble de 30 000 pieds carrés nécessitant un investissement de 5,5 millions $. Les travaux de construction débuteront en avril 2019. Le Complexe Santé Donnacona sera situé sur la route 138, entre la SAQ et le Tigre Géant. De gauche à droite, sur la photo : Benoît Fillion, directeur de l’urbanisme et développement économique de Donnacona ; Sylvain Germain, DG, et Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona ; André Marcoux, président de l’organisme Gestion santé secteur sud de Portneuf ; Yan Boudreau, président du Groupe Medway et Simon Corriveau, vice-président Division Construction du Groupe Medway.

Sang pour Sang asiatique

Photo courtoisie

Amélie Villeneuve (photo), directrice générale et copropriétaire de Sésame Lebourgneuf, et Marie-Noelle Roy, chef de secteur, Société de Leucémie et Lymphome du Canada, vous attendent ce soir, de 17 h à 20 h, au restaurant Sésame, au 5600 boulevard des Galeries à Québec, à l’occasion du 4e cocktail dînatoire « Sang pour Sang asiatique » au profit de la Société de Leucémie et lymphome du Canada. Cette soirée marquera aussi le lancement corporatif de la Marche illumine la nuit 2019, avec le dévoilement des présidents d’honneur. Renseignements : 418-614-1495.

Osez l’amour...

Photo courtoisie

Psychologue, formateur, auteur et conférencier de renommée internationale, Yvon Dallaire est la référence en thérapie conjugale et sexuelle depuis plus de 30 ans. Auteur de 26 livres, voici son plus récent : Osez l’amour... pour toujours, un ouvrage de 192 pages publié par les éditions Un monde différent. La première partie de ce livre décrit la formation du couple, la deuxième partie expose le quotidien du couple et la dernière partie dévoile divers aléas conjugaux. En conclusion, un test vous permet d’évaluer votre taux de bonheur conjugal. Ah, oui ! Précision : Yvon Dallaire vit en couple à Québec avec sa compagne depuis 1982 !

À la Saint-Valentin

Photo courtoisie

La Fondation Le Crépuscule est particulièrement fière de m’annoncer que leur 23e Déjeuner annuel de la Saint-Valentin pourra compter sur la présence du chef d’antenne du réseau TVA, Pierre Bruneau (photo), qui agira à titre de conférencier invité. L’activité se déroulera le jeudi 14 février 2019, dès 7 h, à la salle multifonctionnelle située au 259, rue Jean-Marie-Rousseau à Vallée-Jonction, en Beauce. Les billets seront mis en vente prochainement, mais moins de 300 places seront disponibles. Réservations auprès d’Émilie Leblanc, au 418 387-1314.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sylvie Beaulieu (photo), de Tac Tic marketing à Québec... Ryan Gosling, acteur, producteur de cinéma, musicien et compositeur canadien, 38 ans... Jason Day, golfeur professionnel australien sur le PGA Tour, 31 ans... Jean-François Pouliot, président d’Infinima de Ste-Foy... Anne Hathaway, actrice américaine, 36 ans... Nadia Comaneci, gymnaste roumaine, La reine des Jeux de Montréal, en 1976, 57 ans... Luc Guérin, fantaisiste et comédien, 59 ans... Claude Valade, chanteuse québécoise, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 novembre 2013 Gérard Allard (photo), 80 ans, fondateur d’Équipements L.A.V. de Québec... 2016. Dawn Coe-Jones, 56 ans, golfeuse canadienne du circuit de la LPGA de 1984 à 2008... 2015. Aaron Shikler, 93 ans, artiste peintre américain... Bernard Grondin, conteur québécois qui a fait du théâtre, du mime, du cirque et des marionnettes... 2008. Mitch Mitchell, 61 ans, ancien batteur dans les années 1960 du Jimi Hendrix Experience... 1982. Jean-Marc Poliquin, 58 ans, journaliste, animateur à Radio-Canada de 1978 à 1982... 1971. Charles Mayer, 70 ans, journaliste et commentateur sportif.