La Corée du Nord possède plusieurs bases secrètes de missiles

WASHINGTON | La Corée du Nord possède au moins 13 sites secrets de stockage de missiles balistiques à capacité nucléaire, selon une étude publiée lundi par le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think-tank de Washington.

La cellule Beyond Parallel, créée par le CSIS et dédiée à la péninsule coréenne, s’appuie sur des sources au sein du renseignement de plusieurs pays, des déclarations de transfuges nord-coréens, des données accessibles en ligne et des images satellites.

Si elle estime avoir établi avec certitude l’existence de ces 13 sites, elle pense qu’il pourrait en exister jusqu’à 20.

«Ces bases n’ont pas été arrêtées», a expliqué, au New York Times, Victor Cha, responsable du programme Beyond Parallel. «Le travail continu.»

«Tout le monde a peur que Trump accepte un mauvais accord», a-t-il prévenu. «Ils nous donnent un seul site de tests, ils démantèlent quelques autres sites, et en échange, ils obtiennent un accord de paix.»

Victor Cha a été un temps en lice pour un poste d’ambassadeur, mais n’a finalement pas été nommé, principalement du fait de son désaccord avec l’approche de l’administration Trump sur le dossier coréen.

Depuis le sommet qui a réuni, à Singapour, Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, mi-juin, la Corée du Nord a officiellement suspendu son programme nucléaire et ses tirs d’essais.

Pyongyang a déjà démantelé un site de lancement et s’est engagée à en faire de même pour le principal complexe nucléaire du pays.

Le CSIS a révélé lundi l’existence d’un site secret situé dans une région montagneuse à moins de 150 km de Séoul, images satellites illustrées à l’appui.

L’étude précise que ce site, Sakkanmol, est, comme les 12 autres, avant tout une base de stockage et n’a pas vocation à être utilisé pour un lancement, même si la possibilité existe en cas d’urgence.

Tous ces sites sont «généralement rudimentaires» et dissimulés par l’Armée populaire de Corée, qui a développé depuis des décennies des techniques de camouflage pour éviter des frappes aériennes.

Ces sites sont répartis en trois ceintures, la plus éloignée de la Corée du Sud étant destinée aux sites de missiles balistiques intercontinentaux.

Une rencontre entre le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le bras droit de Kim Jong-un, Kim Yong Chol, prévue la semaine dernière à New York, a finalement été annulée.

Donald Trump a indiqué mercredi qu’il prévoyait une nouvelle rencontre avec le dirigeant nord-coréen début 2019.