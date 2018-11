Le nouveau visage des Coyotes

Un changement d’attitude et une amélioration significative de la défensive ont permis aux Coyotes de l’Arizona de ne pas répéter leurs erreurs du passé.

Comme en 2017-2018, les Coyotes ont mal entamé la campagne, ne remportant qu’un de leurs cinq premiers matchs. Ils se sont toutefois ressaisis avant qu’il ne soit trop tard.

La formation du désert avait échoué à ce jeu lors de la dernière saison. Après avoir perdu leurs onze premiers duels, ils n’ont jamais pu sortir du fossé qu’ils s’étaient creusé.

«Nous sommes considérablement plus sûrs de nous qu’au début de la saison 2017-2018, a expliqué le défenseur Niklas Hjalmarsson. C’était difficile de se bâtir une confiance après le départ que nous avions connu. Maintenant, avant un match, nous sentons que nous pouvons gagner.»

Les Coyotes ont conclu la dernière campagne au 29e rang du classement général. Les résultats sont beaucoup plus encourageants cette saison. Avant les matchs de lundi, ils étaient quatrièmes dans la section Pacifique en vertu d’une fiche de 8-7-1.

Ils ont d’ailleurs mis fin à une série de trois revers dimanche en défaisant les champions en titre de la coupe Stanley, les Capitals, par la marque de 4-1, à Washington. Alex Galchenyuk a contribué à ce gain en inscrivant son troisième but de la saison.

Peu de buts

Au-delà de la contribution offensive de l’ancien du Canadien de Montréal, les Coyotes doivent surtout leurs succès à leurs performances en défense.

Ils accordent en moyenne 2,44 buts par rencontre, le troisième plus bas total de la Ligue, en plus de compter sur le meilleur désavantage numérique du circuit avec un taux d’efficacité de 91,8 %.

Selon Derek Stepan, la continuité peut expliquer ces améliorations. «Il n’y a pas eu beaucoup de changement [par rapport à la dernière saison], donc nous sommes plus confortables, a indiqué l’attaquant. Nous savons ce que les entraîneurs attendent de nous, ce qui nous permet de sauter sur la glace et de jouer de manière plus détendue.»

«Si tu joues bien défensivement, ça sera payant en attaque, a-t-il ajouté. Si tu fais les bonnes choses sans la rondelle, tu seras en bonne position pour réussir un jeu offensif quand tu prendras le contrôle du disque.»

Les Coyotes seront de nouveau en action mardi au domicile des Red Wings de Detroit.