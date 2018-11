L’école des filles

— Je te jure, cette fille-là, est tellement hot. Je veux comme trop coucher avec.



— Ouain, mais tu vas tu la revoir?



— Ben, a m’a dit non, mais t’sais genre, c’est parce qu’a m'a dit non que là, je suis comme : « yo, je vais tellement coucher avec toi juste parce que tu m’as dit non! »





*Éclat de rire général*

__________________________





Hm... N’est-ce pas fâcheux, scandaleux même, qu’après l’année que nous venons de passer dans un véritable carwash de dénonciations et de campagnes de sensibilisation, on puisse encore surprendre une telle conversation? Ceci, pourtant, n’est pas l’extrait d’un échange entre mâles que j’aurais surpris par inadvertance, hier soir, mais bien celui d’une soirée de filles battant son plein, en pause clope, sur le balcon voisin. Oh, je ne voulais pas être indiscrète, mais quand tu parles avec le coffre de Marc Hervieux, dehors, dépassé 1 h du matin... Donc, bien malgré moi, j’ai entendu les propos que tenait l’une de ces jeunes femmes. C’est peut-être moi qui suis mal informée, c’est peut-être moi qui aie une banane dans l’oreille, aussi, mais en l’entendant déclarer avec toute l’assurance du monde qu’elle entendait se rendre coupable d’inconduite sexuelle parce que l’objet de son désir (une autre femme, qui plus est!) lui avait dit non, une question m’a bêtement traversé l’esprit : dans l’emportement de l’épisode #moiaussi, aurions-nous oublié dans la mêlée de parler de l’éducation des filles?



Ce que je trouve intéressant ici, c’est que cette séance d’écorniflage improvisée nous propose que l’instinct de chasse, l’orgueil et le goût du défi qui exacerbe le désir ne soient pas l’apanage des hommes. Que l’approbation générale et sans retenue des amis n’est pas le résidu d’un gène macaque qui aurait la vie dure exclusivement chez nos congénères masculins. Nous avons ces comportements et toutes leurs nuances, nous aussi. L’idée n’est pas de dire que, dans le fond, les femmes ne sont pas mieux que les hommes, ce n’est pas un concours. Seulement, je remarque que, malgré cet étrange folklore qui nous a séparés pendant des siècles, nous semblons, en fait, avoir tout ce qu’il faut pour nous comprendre.



On dit des hommes qui agissent de la sorte que ce sont des agresseurs et qu’ils méritent d’être jugés à la mode d’une cour martiale, je veux bien, mais maintenant je me demande : que doit-on dire et faire lorsque c’est une femme qui se comporte ainsi? Qu’elle exprime simplement ses désirs? Qu’elle est assumée, ambitieuse et déterminée? Qu’elle a le droit? À l’évidence, nous sommes, pardonnez le néologisme nécessaire, aussi inéduquées que les hommes, non seulement quant à notre sexualité, mais d’abord et avant tout sur notre nature même.



Tout ce qu’on a toujours su d’elle, après tout, c’est qu’elle était apparemment responsable de tous les maux de la Terre et que c’était ce qui avait justifié dans l’histoire, et encore aujourd’hui, qu’on nous fasse beaucoup de mal. Ensuite et surtout, nous avons, homme comme femme, été culturellement tenu ignorant des principes et des manières essentiels à de saines communications entre les sexes, prétextant depuis toujours que ça relevait d’un péché hautement mortel que de se connaître.



Autrement, comment est-ce même possible qu’une femme à qui notre culture prête une moralité innée, au nom de son sexe et de son héritage d’injustices ancestrales, puisse profaner de telles paroles, en 2018, et s’en sortir avec l’assentiment de ses copines? Peut-être est-ce parce que cette moralité n’est pas plus innée chez nous qu’elle ne l’est chez les hommes et qu’elle dépend rigoureusement de l’éducation que nous recevons individuellement. Il me semble voir là une piste...



Peut-être me direz-vous qu’il ne s’agit que d’un cas isolé, bénin, sans importance, voire ridicule, et qu’il n’y a rien de bien révélateur là-dedans. Et pourtant et pourtant. Mais plutôt que de lancer la pierre, revenons à un détail sociologique fondamental : nous sommes les légataires de mœurs fondés sur la drague insistante. Mesdames, n’avons-nous pas grandi en nous faisant dire que coucher ferait de nous des filles faciles? N’avons-nous pas craint comme la peste de passer pour des filles « de seconde main »? Combien de fois nous sommes-nous empressées de répondre « non », alors qu’on se serait plutôt laissé dire oui? Combien de fois avons-nous parlé sur le dos d’une autre parce qu’elle osait oser? Et en contre parti de ce commandement, « une fille facile, tu ne seras point », nous a-t-on une seule seconde enseigné la normalité de nos désirs et la quantité de bouleversements qui vient avec? Ce qu’ils sont, toute leur complexité, comment vivre avec, ce qu’ils exigent et comment les communiquer? Jamais, puisque, semble-t-il, chaque femme est une Pandore et sa boîte qu’il faut tenir fermée.



Messieurs, combien de baffes vous êtes-vous prises? Combien de fois vous a-t-on dit que non veut dire oui et que plus le défi est grand meilleure est la jouissance? Nous pouvons continuer de nous surprendre de ces rapports anarchiques que nous entretenons. S’entêter à penser que ce sont juste les élucubrations d’une pensée patriarcale perverse ou nous pouvons commencer à doucement prendre conscience qu’il s’agit aussi du reflet, culturellement distordu je vous l’accorde, de ce que nous sommes profondément. Nous avons besoin de nous mériter, de nous laisser désirer, de jouer, de nous imaginer, de nous espérer. C’est ce qui nous plaît tant et que l’on déteste perdre dans nos relations qu’on enchaîne, terrorisés. Seulement, de révoltes en dénonciations, en passant par les attaques et tous les regrets, on a perdu l’art et la manière. Et c’est précisément ça, l’éducation sexuelle.



J’ai lu récemment qu’on proposait quelque part des cours d’éducation sexuelle pour garçons seulement et je me demande encore : pourquoi s’entête-t-on, d’une part, à réduire les hommes à des bêtes dangereuses qu’il faut vite dompter et, d’autre part, les femmes à des entités asexuées nubiles qu’il faut couver sous une cloche de verre ou, paradoxalement, à des êtres venant au monde avec le super mode d’emploi de leur sexualité et à qui on n’a rien besoin d’enseigner ou d’expliquer? C’est quoi le damné tabou, l’éléphant vert fluo qu’on fait semblant de ne pas voir, avec l’éducation sexuelle? Qu’y a-t-il de si grave et de si dangereux dans le fait de pousser la matière au-delà des ITS et de la seule technique pour mettre un condom? Qu’on arrête d’avoir peur de l’autre comme de soi-même? Qu’on aille mieux individuellement et socialement? Qu’on cesse d’avancer dans la vie avec la peur morbide que notre bête intérieure, affamée par notre méconnaissance de ses besoins vitaux, ne s’échappe? Il me semble qu’à ce genre de questionnement, la réponse naturelle est toujours l’éducation.



L’éducation, j’ai dit, pas le lobbying. S’il est essentiel d’éduquer les garçons pour qu’ils ne deviennent pas, au terme de traumatismes et de carences sexuelles, des chiens fous et dangereux lâchés en population innocente, il l’est tout autant d’éduquer les filles, d’abord sur qui sont ces garçons qui ne peuvent s’empêcher de les aimer, mais ensuite sur comment se comprendre et s’épanouir avec qui elles sont réellement dans leurs rapports sociaux, sexuels et amoureux. Histoire qu’elles ne deviennent pas, à leur tour, des chiennes tout aussi folles et imprévisibles. Parce que oui, l’égalité va jusque là.