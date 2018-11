Les joueurs de la LNH bientôt de retour aux JO?

Les partisans pourraient revoir les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux Jeux olympiques. C’est du moins l’avis que Donald Fehr, le directeur de l’Association des joueurs de la LNH, a partagé lors d’une conférence de presse de PrimeTime Sports & Entertainement, lundi à Toronto.

Selon l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, Fehr croit que la participation des joueurs au JO figurera au sein de la prochaine convention collective.

La LNH avait refusé d’envoyer ses joueurs aux Jeux de Pyeongchang, au mois de février dernier, après avoir participé aux cinq Olympiades d’hiver précédentes.

L’adjoint au commissaire de la LNH Bill Daly a toutefois avancé que le statu quo demeurait pour les Jeux de Pékin, prévus en 2022. «Il n’y a rien de nouveau sur le sujet, a-t-il dit, selon le site officiel de la LNH. Vous connaissez la position de nos propriétaires à ce sujet. Nous savons que les joueurs appuient vraiment une participation aux Jeux. Nous aurons des discussions et nous verrons où ça va nous mener.»

L’actuelle convention doit prendre fin au terme de la saison 2021-2022, mais les deux clans disposent d’un droit pour rouvrir les négociations au mois de septembre 2019. Une telle réouverture du dossier pourrait toutefois faire devancer de deux ans l’échéance du contrat, soit après la campagne 2019-2020.

Une Coupe?

Daly a d’ailleurs mentionné qu'une Coupe du monde de hockey pourrait avoir lieu en septembre 2020. Toutefois, selon lui, l’incertitude soulevée par l’échéance prochain de la convention pourrait contrecarrer les efforts en ce sens.

«La LNH et l'Association des joueurs veulent une Coupe du monde à l'automne 2020, mais on sait que ça ne peut arriver s'il n'y a pas d'entente auparavant pour jouer la saison 2020-2021», a-t-il dit lors d'un point de presse.

«Cela dit, nous discutons de tout cela et selon moi, il y aura une entente d'ici la fin 2018 ou janvier 2019.»

De plus, Daly a indiqué que le tournoi aurait certainement lieu dans plus d'une ville et mettrait en scène huit équipes nationales. Les formation européenne et d’Amérique du Nord seraient ainsi abandonné.

Une décision le 5 décembre pour Seattle?

Concernant le dossier d'expansion à Seattle, l'adjoint de Gary Bettman a mentionné qu'une décision devrait être prise le 5 décembre.

Daly a ajouté que les détails concernant le repêchage d'expansion et le repêchage amateur pour cette formation seraient identiques à ceux des Golden Knights de Vegas. Le seul changement est le prix de 650 millions $ plutôt que de 500 millions $.

L'équipe de Seattle aimerait disputer la saison 2020-2021, mais l'amphithéâtre pourrait ne pas être prêt pour le début de la campagne et cela pourrait reporter son entrée dans la LNH en 2021-2022.

En Europe?

Dans cet ordre d’idée, Fehr a indiqué qu’il appuyait l’idée d’une expansion en Europe. «Je crois que le plus tôt sera le mieux, si c’est fait de la bonne façon. Ce serait un énoncé très positif de créer la première vraie ligue transocéanique», a-t-il avancé, selon le réseau Sportsnet.

Daly lui-même avait appuyé l’idée d’une expansion en sol européen, la semaine dernière. Il a toutefois précisé lundi qu’aucun plan n’était en place pour la création d’une équipe en Europe à court et à moyen terme.