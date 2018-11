Toutes les références à Riverdale dans Sabrina donnent naissance à des théories farfelues

Ce n’est pas un secret, Riverdale et Chilling Adventures of Sabrina (qu'on surnomme affectueusement CAOS) se déroulent dans des villes voisines et ils ne cessent de nous le rappeler. Récapitulons tout ce que nous savons!

Greendale, la ville où habitent Sabrina et toute sa bande, est située tout près de Riverdale, juste après Sweetwater River. C'est aussi l'endroit où les «Ghoulies» et Penny Peabody règnent. Même si on ne les voit pas du tout dans CAOS.

C’est aussi à Greendale que Mme Grundy a été assassinée et là où Penny avait demandé à Archie et Jughead d’aller livrer le mystérieux coffre dans l’épisode 7 de la saison 2.

Mais trêve de plaisanteries, voici toutes les références à Riverdale dans CAOS et ce qu’elles pourraient bien vouloir dire.

ALERTE: Si vous ne faites que commencer la série, ne lisez pas les deux derniers numéros de cette liste! Pour les autres, préparez-vous à ce que votre coeur de fan des deux émissions EXPLOSE.

1. Les BD Archie

Plus un clin d’oeil qu’une référence, dans le générique d’ouverture de CAOS, on peut apercevoir un dessin de la classique BD qui montre Archie et Betty.

Sabrina traîne aussi un thermos à l’effigie des personnages d'Archie. Cela ne veut probablement rien dire, mais on aime l’attention aux détails!

2. Riverdale High

Plusieurs personnages de CAOS mentionnent au passage la ville de Riverdale, ainsi que l’école Riverdale High. Il semble même y avoir une petite compétition entre Baxter High, l’école (pour les mortels) de Greendale, et Riverdale High.

Dans l’un des épisodes, on voit même une affiche qui annonce un tournoi de bowling entre les Greendale Ravens et les Riverdale Bulldogs. On se demande si le multi-talentueux Archie est bon au bowling aussi.

3. Les villes sans temps

Petit fait étrange, ni Riverdale ni CAOS ne semblent être clairement identifiées dans une période de temps spécifique. Parfois, l’esthétique nous fait penser aux années 50 ou 60 même! On voit très rarement des cellulaires ou de la technologie moderne.

C’est clairement voulu, puisque certains acteurs et le créateur en ont déjà parlé, mais qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire? Peut-être que les deux ne se déroulent pas en même temps ou même dans des univers différents! On s'en reparle...

C’est à partir de maintenant que les spoilers seront plus graves. Faites attention!

4. Le personnage ressuscité

Dans le septième épisode de CAOS, l’un des personnages de Riverdale fait une courte apparition. Ce n'est nul autre que Ben Button, le copain d’Ethel qui s'est enlevé la vie à la fin de l'épisode 2 de la saison 3. Comment est-ce possible?

Le créateur des deux séries a expliqué qu’à Greendale, les gens ne restent pas morts longtemps. C'est très mystérieux tout ça. Cela donne aussi naissance à une théorie!

Peut-être que la première saison de CAOS se déroule avant les derniers événements de Riverdale.

Cela expliquerait la présence de Ben, mais aussi le fait que les «Ghoulies» ne semblent pas encore être à Greendale. On se souvient que c'est vers la fin de la saison 2 que Jughead a exilé Penny et sa bande à Greendale.

5. Le salon funéraire

Quand Tommy, le frère d'Harvey, meurt la première fois, ses funérailles ont lieu à Greendale. Puis, quand on apprend que Tommy est un genre de zombie et qu’Harvey prend en main la situation, il explique à Sabrina que cette fois-ci, il fera affaire avec le salon funéraire de Riverdale.

Mais on n'a jamais vu de salon funéraire à Riverdale, alors c’est bien intrigant de savoir si cela pourrait potentiellement vouloir dire l'apparition de nouveaux personnages! Peut-être qu'Hiram Lodge va acheter ça aussi.

6. Sweetriver Water est magique

Dans l'un des épisodes de CAOS, Mme Wardell dit que la rivière qui sépare Riverdale et Greendale, Sweetriver Water, est magique. C’est un lieu important, puisque c’est là où le corps de Jason a été retrouvé...

Peut-être que c’est une espèce de portail entre le monde normal et magique où tout peut arriver. On verra peut-être un jour dans les prochaines saisons un épisode qui mélange les deux mondes!

En attendant, on vient tout juste d’apprendre qu’un épisode spécial Noël de Sabrina sortira le 14 décembre!

YAY!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!