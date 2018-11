Les X-Men et le Rouge et Or affûtent leurs armes

Chérif Nicolas connaît très bien les X-Men de St. Francis Xavier, les adversaires du Rouge et Or de l’Université Laval à la Coupe Uteck.

« Il n’y a pas de scénario possible où St. Francis Xavier peut battre Laval, mais ça ne veut pas dire que le match sera facile, lance d’entrée de jeu l’entraîneur-chef des Gaiters de Bishop’s qui a affronté à deux reprises les champions de l’Atlantique cette année, dont une courte défaite de 12-11. Ce n’est pas plausible que le Rouge et Or perde, mais des conditions difficiles vont militer pour St. Francis Xavier. Avec la neige, le vent et une performance offensive du Rouge et Or comme celle du premier match à Sherbrooke, on pourrait avoir droit à une victoire de 21-9 de Laval. Il y a deux ans à Calgary, les X-Men avaient donné une bonne frousse aux Dinos en demi-finale canadienne. J’espère une partie assez serrée. »

L’attaque terrestre est le pain et le beurre des représentants d’Antigonish. « Ils ont une grosse ligne offensive et un gros porteur de ballon, a souligné l’ancien entraîneur-chef des Spartiates du Vieux Montréal. Il n’est pas explosif, mais on lui donne la balle de manière répétée. Ce n’est pas rare qu’ils vont courir en 2e essai et six verges à franchir. Ils utilisent souvent six joueurs de ligne offensive et un ailier rapproché. Leur quart-arrière [Bailey Wasdal] est aussi capable de courir. »

Porteur de ballon de 5e année, Jordan Socholotiuk est le seul qui a franchi le plateau des 1000 verges au pays cette année. Dans la victoire de 33-9 au Loney Bowl face aux Huskies de Saint Mary’s, samedi dernier, il a amassé 179 verges en 34 courses pour être nommé joueur par excellence.

En offensive, les X-Men misent également sur le joueur par excellence de la Conférence Atlantique. L’ailier espacé Kaion Julien-Grant est le meneur pour les verges par la passe (638) et les réceptions (49). Il représente aussi une menace comme retourneur, lui qui a réussi le temps le plus rapide sur 40 verges au Défi Est-Ouest en mai dernier au PEPS.

« Ils le bougent beaucoup, a indiqué Nicolas. Il peut faire mal comme retourneur et ils vont essayer la longue passe. »

Botteur étoile

En plus du retourneur torontois, la troupe de Gary Waterman compte sur le botteur étoile Keiran Burnham. « Leur botteur est extraordinaire, a affirmé Nicolas. Il a remporté trois parties avec un placement en fin de match. »

Nicolas prévoit toutefois des ennuis pour la défensive de ses rivaux de conférence. « Ça va être plus difficile de l’autre côté de la balle. S’il fait beau, ça va être désastreux. Ça ne pourra pas rester un match serré. Ils misent sur un plaqueur de 370 livres [Tyler Cordeiro] contre qui il est difficile de courir au centre et que tu dois doubler, et un maraudeur (Dylan Bell) qui n’est pas le plus rapide, mais qui est intelligent. C’est plus tranquille pour le reste. »