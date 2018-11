Lili Reinhart partage LE meilleur conseil pour être bien dans sa peau

Ce week-end, l'évènement Women of the Year du magazine Glamour a eu lieu à New York et Lili Reinhart était l'une des conférencières. Son message était fort, mais surtout, très important.

Lili a souvent parlé de ses problèmes d’acné et d’image corporelle. L’actrice de 22 ans est bien consciente qu’elle est très belle, mais elle évolue au sein d’une industrie extrêmement critique où les complexes sont inévitables.

Durant son magnifique discours, Lili parle en profondeur de sa réalité. Elle explique que plus son image était scrutée dans les médias, plus elle s’est mise à juger son corps, l’observer sans cesse et même à s’excuser si son poids changeait.

C’est quelque chose qu’elle vit en tant que femme dans l’œil public, mais elle s’inquiète aussi beaucoup pour la prochaine génération, qui est de plus en plus exposée sur les réseaux sociaux. Elle ne veut pas que sa future fille vive les mêmes angoisses qu’elle.

Parce que la réalité est que beaucoup de complexes féminins sont créés par les médias et par ce qu’on consomme sur le web, à la télé et au cinéma. On devient conditionnées à croire qu'il faut cacher certaines parties de notre corps considérées comme gênantes, alors qu’elles ne le sont tout simplement pas.

Mais Lili ne fait pas que constater, elle amène aussi des solutions concrètes. Des trucs qui fonctionnent pour elle et qui ont beaucoup de sens.

Premièrement, elle propose aux femmes de continuer à publier des photos d’elles maquillées lorsqu'elles se sentent bien, parce qu’on fait ce qu’on veut, mais aussi de partager des moments sans filtres et sans retouches qui reflètent beaucoup plus la réalité.

Lili confie qu’elle a décidé de se désabonner des comptes Instagram qui montraient des standards de beauté irréalistes. Elle préfère suivre des femmes diversifiées qui démontrent que la beauté est partout, pas juste chez les #instababes.

Le dernier conseil de Lili est tout aussi judicieux, c’est celui d’adopter des habitudes de vie saines pour se sentir bien à l’intérieur. Quand on mange bien et qu’on bouge, notre cerveau finit par comprendre que l’extérieur reflète ce qu’il y a à l’intérieur.

Bref, Lili prouve encore une fois qu’elle est un modèle pour les jeunes femmes!

Écoutez l'entièreté de son discours ici:



*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!