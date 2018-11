L’univers musical de «La vraie nature» sur disque

Depuis quelques semaines déjà, il est possible d’entendre les poignantes chansons All I Know et Passagers à l’émission La vraie nature diffusée sur les ondes de TVA. Lundi soir, à la salle Le Ministère, à Montréal, l’album complet composé par Pilou a été dévoilé.

Regroupant neuf nouvelles pièces signées par le multi-instrumentiste, l’effort La vraie nature – Chansons par Pilou contient également Au-delà des mots, de Beyries, entendue lors de la première saison du rendez-vous animé par Jean-Philippe Dion. Ce dernier a d’ailleurs agi à titre de directeur artistique tout au long de l’aventure musicale.

Grandement inspiré par toutes les confidences obtenues devant les caméras, Pierre-Philippe Pilou Côté a profité de cet album afin d’offrir une autre version de All I Know, la chanson qui donne le ton à l’émission.

Aussi connu par certains sous le nom de Peter Henry Philips, l’auteur-compositeur-interprète a réalisé de nombreux disques et projets au fil des ans. On lui doit la trame sonore du film «Les affamés» de Robin Aubert, une production qui lui a permis de gagner un Iris au Gala Québec Cinéma en 2017. En tant qu’interprète, il a entre autres posé sa voix sur des rythmes de DJ Champion pour son opus Resistance.

La vraie nature – Chansons par Pilou sera en vente dès vendredi.