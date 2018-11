Maciocia de retour dans la LCF?

Danny Maciocia n’écarte pas un retour dans la LCF, mais il ne le fera pas à tout prix.

« Je ne ferme pas la porte, a imagé l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal en marge du point de presse de la remise des prix majeurs du RSEQ, vendredi dernier. J’ai reçu trois offres de trois clubs au cours des dernières années. Si jamais une offre se présente, ça va toutefois être difficile de quitter la qualité de vie que nous avons dans le football universitaire. »

À la barre des Carabins depuis huit ans, qu’il a conduits à un titre de la Coupe Vanier en 2014 et à une participation à la rencontre ultime en 2015, Maciocia adore son expérience dans les rangs universitaires, lui qui a passé 14 ans dans la LCF avec les Alouettes de Montréal et les Eskimos d’Edmonton.

« Ce sont deux mondes complètement différents, a affirmé celui qui a remporté la Coupe Grey en 2003 et 2005 avec les Eskimos. Ce n’est pas le même fun. Tu dois vivre l’expérience universitaire pour comprendre la différence. Avec les Carabins, je peux faire une différence dans la vie des jeunes et ça m’inspire beaucoup. L’opportunité de former de bons citoyens pour la société vaut plus que de remporter deux points au classement. »

Siège éjectable

La situation est tout autre dans la LCF où entraîneurs et dirigeants se retrouvent souvent sur un siège éjectable. « En 14 ans dans la LCF, j’avais l’impression de jouer ma job toutes les semaines. C’est plus froid et plus business. »

Reçu en entrevue pour un poste avec les Alouettes au terme de la saison 2016, Maciocia avait décliné la proposition des Moineaux. Sa sortie dans les médias avait irrité Andrew Wetenhall.

Pendant le camp d’entraînement des Carabins en août dernier, Maciocia nous avait toutefois assuré que tout était rentré dans l’ordre avec la famille Wetenhall et qu’il n’aurait aucun problème à travailler avec les Alouettes si l’occasion se présentait.