Martin St-Louis et Martin Brodeur deviennent des immortels

Deux Québécois ont été immortalisés pour leurs grandes carrières, lundi à Toronto. Le gardien Martin Brodeur et l’attaquant Martin St-Louis ont fait leur entrée au Temple de la renommée du hockey à l’occasion de la cérémonie d’intronisation officielle.

La Canadienne Jayna Hefford et le Russe Alexander Yakushev sont les deux autres joueurs intronisés au Panthéon. L’actuel commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman et Willie O'Ree, le premier Noir à avoir évolué au sein du circuit, sont pour leur part sélectionnés à titre de bâtisseurs.

Disputant la majeure partie de sa carrière avec les Devils du New Jersey, Brodeur détient les records de la LNH pour les victoires (691) et les blanchissages (125). Il a également remporté trois fois la coupe Stanley (1995, 2000 et 2003) et deux médailles d’or aux Jeux olympiques (2002 et 2010). Il a reçu le trophée Vézina à quatre reprises.

St-Louis a lui aussi mis la main sur la coupe Stanley, soit en 2004 avec le Lightning de Tampa Bay. Jamais repêché, le petit attaquant a gravé son nom deux fois sur le trophée Art Ross, remis au meilleur pointeur de la LNH, et une fois sur le Hart, décerné au joueur par excellence. Il a cumulé 391 buts et 1033 points en 1134 matchs.

Hefford est quant à elle la deuxième pointeuse la plus prolifique de l’histoire de l’équipe canadienne de hockey féminin, derrière Hayley Wickenheiser, avec 291 points, dont 157 buts, en 267 parties. Elle est la sixième femme à faire sa place au Panthéon. Elle a été précédée par Danielle Goyette, Angela Ruggiero, Geraldine Heaney, Cammi Granato et Angela James.

Finalement, Yakushev est le huitième Russe immortalisé au Panthéon. Il a été le meilleur pointeur de la formation soviétique pendant la Série du siècle et remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 1972 et de 1976.

Introduits au Temple de la renommée

