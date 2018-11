Métro de Montréal: des fournisseurs et des sous-traitants de Bombardier à La Pocatière applaudissent

LA POCATIÈRE | La prolongation du contrat de renouvellement des voitures du métro de Montréal, qui assure la pérennité de 170 emplois à l’usine de Bombardier à La Pocatière, a des répercussions sur plusieurs autres entreprises aux alentours.



Des sous-traitants et fournisseurs de Bombardier applaudissent la confirmation du contrat qui amènera le consortium Bombardier/Alstom à fournir 153 voitures AZUR à la Société de transport de Montréal.



Cela représente un contrat de 11,5 M$ pour Technologies Lanka de La Pocatière qui fait les systèmes de freins pour Alstom. «Ce sont aussi cinq emplois directs à La Pocatière et un paquet d’autres emplois au Québec, entre autres pour toute la fonderie et le machinage», a dit Paul Cartier.



Pour Normand Morin, de Chabot Carrosserie de Montmagny, qui fait la peinture de pièces comme sous-traitant, cela permet de maintenir des emplois. «C’est la continuité du travail actuel. On n’est pas dépendant (de Bombardier), car on a plusieurs clients. Mais c’est tout le temps agréable d’apprendre la continuité des contrats», a dit M. Morin.



«C’est une bonne nouvelle. Ça va garder l’économie active dans la région. En créant de l’économie, ça nous permet d’attirer plus de main-d’œuvre. Quand on montre qu’une entreprise comme Bombardier a du roulement, c’est bon pour les autres», a dit Guy Gilbert, d’Ampère Proto à La Pocatière.



Commerçants



La fin de la période d’incertitude pour les dizaines d’employés de l’usine Bombardier amènera certainement de l’argent de plus à dépenser dans la grande région de La Pocatière, prévoit le maire Sylvain Hudon.



«Ils (les employés) se disent peut-être qu’ils peuvent maintenant s’établir à La Pocatière, peut-être qu’ils vont consommer plus, ça peut être des automobiles, ou autre chose», croit le maire de La Pocatière Sylvain Hudon.



Il va même plus loin. «Ça risque d’avoir un impact comme quelques enfants de plus à l’école et éventuellement un professeur de plus également. Les impacts économiques d’une annonce comme celle-là ont un effet multiplicateur», ajoute M. Hudon.