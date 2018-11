Pactole de 115 millions $ sans concurrence à IBM

Le gouvernement du Québec paiera jusqu’à 115 M$ à IBM pour des téléphones, et ce, sans concurrence, au terme d’appels d’offres, dont plusieurs critères n’avaient tout simplement pas de sens, dénoncent des acteurs de l’industrie.

Selon nos informations, des clauses des deux appels d’offres visant à équiper 150 organismes gouvernementaux de plus de 150 000 téléphones connectés à internet étaient si précises qu’aucune des compagnies habituelles en téléphonie n’a pu soumissionner.

Même des géants comme Bell, Telus ou Rogers, d’ordinaire près du gouvernement, ont été forcés de passer sur l’alléchante offre.

Pourtant, notre Bureau d’enquête a pu constater que les appels d’offres lancés en décembre 2017 avaient suscité beaucoup d’intérêt dans le milieu.

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), l’organisme qui dirigeait le processus contractuel, a confirmé que pas moins de 21 entreprises avaient commandé les documents d’appels d’offres.

Mais malgré cet intérêt pour le généreux projet devant mener à l’installation et à la gestion des téléphones, seule IBM est parvenue à faire une proposition concrète à Québec.

Le géant informatique et le gouvernement en sont finalement arrivés à une entente, soit 103,2 M$ pour le contrat de téléphonie et 11,5 M$ pour l’interconnexion de réseau, une facture totale de 114,7 M$.

Critères pointus

Ça veut donc dire que des, 20 autres entreprises ayant commandé les documents, aucune n’a pu ne serait-ce que présenter une offre à Québec. Et ce n’est pas faute de préparation, nous dit-on.

« Ça fait trois ans qu’on sait que ça s’en vient et qu’on travaille là-dessus. On a tout fait pour y arriver, mais on ne pouvait pas se conformer. Personne ne pouvait », déplore une source à l’interne chez l’une des 20 entreprises intéressées.

D’après nos informations, c’est principalement sur des critères liés aux équipements demandés que l’appel d’offres posait problème. « Ça n’avait tout simplement pas de bon sens », confie une source chez l’une des autres compagnies mises de côté.

« L’objectif d’un appel d’offres est de permettre une saine compétition entre les entreprises et l’accès au meilleur prix, mais dans des conditions comme celles-là, dans un cadre aussi serré, c’était impossible. L’appel d’offres a été construit pour qu’on ne soit pas capable de soumissionner », ajoute une autre personne.

Le CSPQ borné

Plusieurs firmes intéressées par les contrats ont demandé à Québec d’assouplir ses critères durant le processus d’octroi. Dans la majorité des cas, le gouvernement a refusé les demandes.

Ces pratiques vont à l’encontre des volontés de l’ex-gouvernement libéral et celui de la CAQ, qui ont souvent affirmé vouloir améliorer la concurrence en informatique.

Le projet de téléphonie IP du gouvernement du Québec en chiffres

155 000 téléphones d’ici 10 ans

téléphones d’ici 10 ans 1 14,7 M$: coût total de la soumission d’IBMpour les deux contrats

coût total de la soumission d’IBMpour les deux contrats 21 entreprises ayant commandé les documents d’appels d’offres

entreprises ayant commandé les documents d’appels d’offres 1 compagnie est parvenue à soumissionner sur le projet

Des concurrents croyaient que Québec allait repartir à zéro

Même si IBM était le seul soumissionnaire sur l’important projet de téléphonie du gouvernement provincial, Québec a tardé plusieurs mois avant de confirmer l’octroi du contrat.

Respectivement établies à 103,2 M$ et 11,5 M$, les deux soumissions en téléphonie qu’IBM a déposées au gouvernement ont été « à l’étude » pendant cinq mois avant la conclusion de l’entente. Le Centre des Services partagés du Québec (CSPQ) qualifie lui-même ce délai de « pas usuel ».

« Les soumissions ont été analysées pour déterminer leur conformité administrative et leur conformité technique par rapport aux exigences des appels d’offres. Ensuite [...], une étape de négociation a été entreprise avec le fournisseur », explique le directeur des communications du CSPQ, Christian Therrien, précisant que la période des vacances estivales a pu « occasionner un ralentissement des activités ».

Manque d’expertise ?

Dans l’industrie, on croit plutôt que ces délais ont été provoqués par des difficultés d’IBM de se qualifier aux critères de l’appel d’offres « beaucoup trop pointus » et « qui n’avaient aucun sens », selon nos informateurs. « IBM, ce n’est pas une compagnie en téléphonie, c’est ça qui est un peu aberrant », lance une source près du dossier.

Plusieurs compagnies croyaient même dur comme fer que Québec annulerait le contrat et reprendrait le tout à zéro. En fait, certains acteurs de l’industrie étaient tellement convaincus de l’incapacité d’IBM de répondre aux besoins de Québec qu’elles ont refusé de commenter l’affaire pour ne pas se « tirer dans le pied » en cas de reprise.

« C’est un peu délicat parce que ça va sûrement retourner en appel d’offres », nous ont indiqué au moins deux compagnies.

Désastre évité

Finalement, IBM et Québec en sont venus à une entente en septembre dernier, évitant du même coup un désastre, selon une autre source.

« Ce serait une tragédie qu’ils annulent l’appel d’offres. [...] Pendant ce temps-là, ça fait des années qu’on attend ça pour “upgrader” les systèmes du gouvernement qui sont désuets, qui sont plus que dus pour être changés. Attendre de retourner encore en appel d’offres va amener des dépenses supplémentaires en entretien de ces systèmes-là », faisait remarquer ce haut placé d’une compagnie de télécommunications qui n’a pas soumissionné sur le contrat.

Le CSPQ a confirmé au Journal que le processus d’appels d’offres pour le projet de téléphonie IP avait coûté 850 000 $ à Québec.