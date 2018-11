Pas de glace sur le pont

Transports Québec affirme qu’il n’y avait pas d’accumulation de neige ou de glace sur la structure du pont Pierre-Laporte dimanche et que les dommages subis par un couple de Lévis pourraient avoir été provoqués par des morceaux qui se détachaient d’un camion.

Photo agence QMI, Guy Martel

Un couple de Lévis a frôlé la catastrophe sur le pont Pierre-Laporte, dimanche après-midi, lorsqu’un imposant bloc de glace s’est abattu sur son pare-brise, qui a volé en éclats.

Le porte-parole du ministère admet que la neige collante a adhéré aux éléments du pont Pierre-Laporte vendredi et samedi, mais que le Ministère a alors augmenté sa surveillance des deux infrastructures. Une voie a même été fermée temporairement samedi après-midi en raison des forts vents.

« Dimanche, lors de l’inspection quotidienne des deux ponts, le Ministère a constaté l’absence d’accumulation de neige ou de glace sur les câbles porteurs et la surface verticale des piliers du pont Pierre-Laporte. Cependant, le Ministère a constaté que d’importantes plaques de glace se détachaient de plusieurs véhicules, dont des camions semi-remorque », a expliqué le porte-parole Guillaume Paradis.

Vérifications faites, dit le MTQ

Joint par téléphone, ce dernier a répété le même message. « On n’a pas vu de glace. On a fait les vérifications nécessaires. On a vu avec les caméras de circulation que des camions perdaient de la glace. Mais je ne pourrais jamais certifier à 100 % que la glace ne venait pas de chez nous », a toutefois reconnu M. Paradis.

Informée de la réponse du MTQ, Monique Parent a aussitôt rétorqué avec vigueur. « La glace venait du pont, je l’ai vu venir du ciel ! J’ai 67 ans et je peux jurer sur la tête de ma mère. Il n’y avait pas de camion ».

Monique Parent et son conjoint Siorino Cosatto se rendaient à Québec au moment de l’incident. « Si le morceau de glace n’avait pas aussi frappé le toit de la voiture, c’est sûr pour moi qu’on se faisait tuer tous les deux », a-t-elle expliqué peu de temps après avoir évité le pire.

Toute personne qui a subi un dommage par la faute présumée du ministère des Transports peut faire une réclamation. Un formulaire est disponible en ligne.

Dans la foulée, le Ministère a aussi profité de l’incident pour rappeler l’importance de bien dégager son véhicule avant de prendre la route. Quiconque contrevient à cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.