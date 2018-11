Peine dans la collectivité pour un fonctionnaire corrompu

Un fonctionnaire d’un établissement de santé de Québec qui a procédé à l’achat «inutile» de lingettes humides pour 45 000 $ en échange d’équipement électronique pour lui-même a été condamné à une peine d’emprisonnement dans la collectivité de deux mois.

C’est ce qu’a tranché le juge Christian Boulet dans le dossier de Guy Régnière, maintenant à la retraite.

«Il ne se soucie pas de l'inutilité du matériel qu’il achète avec des deniers publics, qui auraient pu être utilisés à meilleur escient, comme apporter des soins aux patients. De tels comportements risquent de désabuser les citoyens et de leur faire perdre confiance dans nos institutions publiques», a-t-il dit.

La Couronne réclamait une peine de 6 mois dans la collectivité. La défense souhaitait qu’il s’en tire avec des travaux communautaires.

L’accusé de 65 ans, qui a plaidé coupable, est assigné à résidence 24 h sur 24 pour le premier mois. Il devra pour le mois suivant respecter un couvre-feu, sauf pour six jours à Noël et au Nouvel An.

Il devra ensuite compléter 240 heures de travaux communautaires dans les 16 mois suivants.

Des cadeaux livrés chez lui

Entre 2009 et 2010, sur une période de neuf mois, le fonctionnaire qui avait un poste d'autorité a fait 8 achats de lingettes humides inutiles qui ont même finalement été jetées à la poubelle parce qu'elles prenaient trop de place.

En échange, Régnière a reçu des récompenses de la compagnie, soit un cinéma maison, un iPod, un GPS, une PlayStation 3 et un ordinateur portable, qu’il se faisait livrer directement chez lui.

Régnière a avoué ses gestes dès l’institution d’une enquête interne. Il a remboursé la totalité des 45 000$. Il éprouve des «regrets et remords sincères», a noté le juge.