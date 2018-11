Plus de 500 enfants en attente

Plus de 500 enfants poireautent sur la liste d’attente d’une clinique dentaire pédiatrique de Montréal en raison d’une pénurie provinciale d’anesthésiologistes qui freine le recrutement.

Le Centre dentaire Patrick Canonne est l’un des trois seuls au Québec qui soigne de jeunes enfants ayant besoin d’une anesthésie. Il compte désormais 535 enfants sur sa liste d’attente d’un an, qui s’allonge sans cesse.

« Ce n’est pas normal que des enfants attendent des soins à la maison [...]. Ça s’accumule, ça s’accumule et les anesthésiologistes ne sont pas au rendez-vous », souffle la directrice générale Johanne Longpré, le cœur brisé devant les enfants souffrants.

Le centre dentaire opérait annuellement plus de 2200 enfants ces dernières années, mais le nombre d’interventions n’a atteint que 800 l’an passé. Depuis six mois, la situation empire. Il n’est pas rare que les quatre chaises destinées à soigner des enfants sous anesthésie soient vides en même temps, faute de personnel qualifié.

Graves conséquences

Il y a quelques années, Mme Longpré pouvait compter sur 11 de ces spécialistes qui donnaient des heures au centre dentaire. Mais après des départs à la retraite ou au privé, il n’en reste que deux. Aussi, ceux qui travaillaient à l’hôpital pouvaient venir pour quelques heures, mais ce n’est plus possible, dit-elle.

Cette attente a des conséquences graves chez les enfants, fait-elle également valoir.

« Au lieu de réparer 10 dents, on extrait 10 dents [un an plus tard] », dit Mme Longpré. Ils sont à risque de développer des abcès douloureux nécessitant de se rendre à l’urgence.

La carie de la petite enfance est un « fléau », selon elle, et il n’est pas rare que les dentistes doivent réparer jusqu’à 17 dents cariées avec des couronnes chez des enfants de 2 à 5 ans. L’anesthésie est essentielle pour réussir ces longues et délicates interventions.

Ces dernières sont des services remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Mme Longpré dit qu’environ 1200 dentistes leur réfèrent des enfants et qu’ils desservent aussi 21 réserves autochtones.

Fermeture possible

« Personne ne nous aide [...] on va devoir fermer la salle d’opération », dit-elle.

Le centre dentaire, qui offre aussi des soins d’orthodontie, envisage notamment de se concentrer sur cette offre pour rester rentable.

L’inquiétude est grande chez les parents. La semaine dernière, Yaprak Yetil était soulagée de profiter d’une annulation pour avoir un rendez-vous pour son fils. L’attente était aussi longue dans les autres cliniques où elle a appelé et son garçon n’arrivait presque plus à manger.

Kathy Melançon-Gagnon avait quant à elle fait la route de Mont-Laurier pour faire soigner son fils. Elle attendait depuis juin et son état se détériorait.

« Il se réveillait la nuit en douleur », dit-elle.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient de son côté que le recrutement d’anesthésiologistes revient aux cliniques privées.

« Actuellement, il y a des besoins importants d’anesthésistes dans le réseau, notamment pour les chirurgies urgentes », fait valoir la porte-parole Noémie Vanheuverzwijn.

Le nombre d’anesthésiologistes en baisse

En ce moment : 736

2017 : 760

2016 : 771

2015 : 758

2014 : 742

2013 : 734

► 152 finissants d’ici 2023

► Au moins 100 départs à la retraite d’ici 2023

Source : Association des anesthésiologistes du Québec

Le nombre d’anesthésiologistes recule au Québec

Le Centre dentaire Patrick Canonne est victime de la pénurie d’anesthésiologistes qui affecte tout le Québec, selon le président de leur association, qui a vu le nombre de spécialistes baisser l’an dernier.

« Ce qu’ils vivent, c’est ce que le Québec vit [...]. C’est la première fois en 20 ans qu’on voit une diminution du nombre d’anesthésiologistes », souligne le Dr Jean-François Courval.

En 2017, la province comptait sur 760 médecins dans cette spécialité, soit 11 de moins que l’année précédente.

Présentement, le site web de l’Association des anesthésiologistes estime même leur nombre à 736 pour l’année en cours.

« Nous n’arrivons plus à remplacer ceux qui prennent leur retraite », soutient le Dr Courval, pour expliquer la pénurie qui sévit au Québec.

Il estime qu’il faudrait 50 anesthésiologistes pour résoudre le problème.

Retraites

Or, moins d’une trentaine terminent leurs études chaque année. De 10 à 15 % des finissants quittent la province après leurs études.

L’Association anticipe du même coup au minimum 20 retraites annuellement, soit au moins 100 d’ici le 1er juillet 2023.

Selon lui, avec moins d’anesthésiologistes, les besoins en hôpitaux font en sorte que ceux qui étaient disponibles avant ne peuvent plus se rendre dans des cliniques privées pour dépanner.

L’Association a aussi calculé que les spécialistes travaillent 12 % de plus maintenant qu’il y a 10 ans.

Le Centre dentaire Patrick Canonne a notamment perdu une anesthésiologiste occasionnelle depuis qu’elle a accepté un poste aux Îles-de-la-Madeleine, où il n’y en avait aucun.

« Ce sont des choix impossibles », dit le Dr Courval.

Manque en région

Le manque en région a déjà forcé l’annulation de chirurgies, alors que des hôpitaux se sont retrouvés des mois entiers sans anesthésiologistes.

Il explique qu’avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, un plan de couverture a été établi pour éviter ces découvertures.

Des anesthésiologistes des grands centres, à Québec ou Montréal par exemple, qui travaillent dans des hôpitaux avec une vingtaine d’autres, doivent maintenant être responsables de semaines de garde dans les régions où il y a un manque.