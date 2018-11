Dites-nous ce que vous aimez et on vous dira quelle île hawaïenne visiter

Quiz

Oahu

Kauai

Île d'Hawaii

Maui

Lanai

Molokai

Votre île est OAHU! Oahu est la plus peuplée et sans doute la plus américanisée des îles hawaiiennes. Certains le lui reprochent, mais vous vous réjouirez sûrement de ses bons restaurants, de ses food trucks, de ses hôtels glamour et de ses beaux lagons bleus. C’est à Oahu que vous découvrirez la capitale hawaïenne, Honolulu, et son fameux quartier Waikiki, avec sa plage et ses innombrables racks à surf. C’est aussi à Oahu que vous visiterez le North Shore, une série de plages sauvages où convergent les meilleurs surfeurs du globe. Oahu, c’est aussi Pearl Harbor... et le lieu de naissance de Barack Obama. Aloha!

Votre île est KAUAI! On décrit Kauai comme «l’île jardin» parce qu’elle est luxuriante et qu’elle a conservé un vrai côté sauvage malgré son développement. Sa partie la plus spectaculaire est la côte Na Pali, longue de 27 km et bordée de falaises pointues se jetant dans l’océan. Un sentier de randonnée difficile de 17 km s’y déploie (Kalalau Trail), mais il est fermé pour encore plusieurs mois en raison des pluies du printemps 2018. Heureusement, vous pourrez longer cette côte en bateau et vivre un grand moment «wow». Le canyon Waiemea, surnommé le «Grand Canyon du Pacifique», est aussi à mettre à votre itinéraire, en auto ou en rando, tout comme les plages ensoleillées de la côte sud.

Votre île est L'ÎLE D'HAWAII! La plus grande île d’Hawaii (d’ailleurs surnommée Big Island) est composé de cinq volcans, dont trois encore actifs. Le volcan Kilauea est même le plus actif du MONDE: c’est lui qui a fait les manchettes en mai 2018, après être entré dans une phase éruptive violente de plusieurs semaines. Vous pouvez désormais retourner visiter son cratère (fumant mais sans lave incandescente) dans le Hawai’i Volcanoes National Park. Les immenses champs de lave que l’on peut traverser dans ce parc sont HALLUCINANTS. Même chose pour les tours en hélicoptère au-dessus du volcan dans la région de Hilo: payez l’extra pour être dans un hélico sans vitre, vous ne le regretterez pas!

Votre île est MAUI! Vous trouverez de tout sur la belle Maui: des complexes hôteliers luxueux, des villes datant des plantations de cannes à sucre, des plages blanches, rouges ou noires et un immense volcan endormi et sacré, Haleakalā, où vous pourrez assister à de magnifiques levers de soleil. Si vous aimez les road trips, votre coup de coeur pourrait bien être la Road to Hana, une route panoramique de 100 km comprenant 600 virages, des dizaines de cascades, des eucalyptus arc-en-ciel, des forêts de bambous, des villages hawaiiens peu touristiques ET des tonnes de kiosques de pain aux bananes!

VOTRE ÎLE EST LANAI! Allez-y pour un jour ou deux si vous êtes déjà à Hawaii et que vous voulez une couche de dépaysement supplémentaire. Lanai, qui a déjà été la plus grande plantation d’ananas du monde, appartient désormais au milliardaire Larry Ellison, le fondateur d’Oracle. Vous y trouverez un seul village, 3000 habitants, de champs en friche, des plages désertes, des tonnes de chevreuils et des routes de terre rouge où rouler avec votre 4 x 4 de location. Pour vous loger? Un petit hôtel historique en ville, du camping gratos sur la plage avec les «locaux» ou bien l’hôtel Four Seasons Lanai, un lieu sublime et hors de prix où l’on s’attable au Nobu et se baigne au milieu de jardins magnifiques. Pour vous y rendre? Un traversier depuis Maui. Enjoy!

VOTRE ÎLE EST MOLOKAI! Idéale pour une excursion d’un jour ou deux, Molokai possède de grandes falaises se jetant dans l’océan (les plus hautes du monde), l’une des plus vastes plages de sable blanc de l’archipel (Papohaku Beach) et un parc national où on peut se rendre à dos de mule (le Kalaupapa National Historical Park)! Ici, il n’y a aucun grand hôtel, aucun grand restaurant et tout est sauvage et isolé. Avant de repartir, n’oubliez pas de vous arrêter à la boulangerie Kanemitsu Bakery, vieille de 80, pour goûter ses pains chauds et ses beignes légendaires.

