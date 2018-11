«Révolution»: face à soi-même

Même si chacun des danseurs de Révolution se retrouve face à un ou plusieurs autres, il est surtout confronté à lui-même, à sa capacité de création, à la remise en cause perpétuelle de son expérience et de son talent.

Yoherlandy Tejeiro Garcia, 27 ans, Montréal

L'étape des face-à-face n’a pas été simple pour Yoherlandy qui reconnaît avoir vécu beaucoup de stress. «J’ai eu de la misère à dormir, car je me sentais mal vis-à-vis de mes compétiteurs. Je les aime beaucoup et ils sont très bons.»

Pour son numéro, il s’est souvenu avoir entendu la chanson Oxygène de Diane Dufresne dans un spectacle du Cirque du Soleil. «C’était venu me chercher à l’époque. Je me suis dit que ce serait une bonne trame sonore, car je voulais une chorégraphie plus agressive. Elle me permettait d’aller plus loin dans l’interprétation et l’émotion.»

Il a aussi passé beaucoup de temps à trouver son moment révolution. «C’était difficile et j’ai douté jusqu’à la fin. J’avais trouvé autre chose, mais c’est un mouvement qui avait déjà été utilisé par un autre groupe. Il a fallu que j’aille plus loin pour trouver un moment intéressant.»

Willow, 20 ans, Québec

William-Nicolas Tanguay et Laura Perron en ont mis du temps avant de trouver la chorégraphie qu’ils souhaitaient proposer pour leur face-à-face. «La création a été longue à venir, mais ça fait partie de notre processus chorégraphique. On prend tellement de temps à réfléchir et à penser à tous les détails qu’à un moment donné, il y a un déclic et tout arrive», a expliqué Laura.

Le duo voulait être certain de ce qu’il allait transmettre à travers son numéro. «Pour ce numéro, on avait tellement de choses à dire qu’on n’arrivait pas à fixer nos idées sur le vocabulaire, les messages, les intentions, les costumes... Ça a pris du temps», a avoué William.

Le moment révolution a été inspiré par une photo. «On veut toujours avoir un sens fort. En allant dans cette direction, le moment révolution arrive par lui-même, il s’impose à nous.»

Team White, 23 et 25 ans, Sainte-Adèle et Montréal

L’arrivée de Mukoma, avec son personnage de mort-vivant, a presque eu raison du duo Team White. «On était vraiment surpris. Une chance que Katherine et moi avons de l’expérience car ça aurait pu nous ébranler, a indiqué Alexandre Leblanc. Il a très bien joué ses cartes.»

Le frère et la sœur avaient confiance en leur numéro, mais ils ont décuplé leur énergie pour une performance joyeuse, à l’opposé de leur compétiteur. «Notre moment révolution a été extrêmement difficile à trouver, a ajouté Katherine. On l’a remis en question jusqu’à la dernière minute, car il était périlleux. On se met toujours le défi d’avoir un quotient de difficulté assez élevé pour la révolution.»

Marvl, de 22 à 26 ans, Québec et Montréal

Face à l’énergie positive de Saf Squad, les huit gars de Marvl ont su tirer leur épingle du jeu avec une chorégraphie audacieuse, tout en puissance. «On a voulu rester des Bboy et montrer qu’on était contre nos adversaires, a expliqué Tommy Tremblay. On a été capable de s’ancrer dans l’énergie qu’on voulait avoir.»

Blessé lors de la première ronde, Tommy a d’ailleurs surpris tout le monde en lâchant ses béquilles et en embarquant sur scène. «Jusqu’au tournage, je n’étais pas sûr de pouvoir le faire. Mon genou n’aurait pas tenu sur les deux passages de 45 secondes. On a décidé de faire un compromis et j’ai juste participé au dernier bloc.»

Leur moment révolution était surprenant. «Marvl est une troupe acrobatique à la base. Nos chorégraphies ont toujours comporté des moments acrobatiques. Ce n’est donc pas un casse-tête pour nous. En même temps, on ne se limite pas à ce qu’on sait faire, on essaie de faire des moments révolution de 100 000 $ (rires).»