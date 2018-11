Sa famille remercie les Québécois de leur soutien

« Les histoires, anecdotes et sanglots en disent long sur l’impact qu’il a eu dans la vie des gens de son pays », a déclaré au Journal Pascale Landry, la fille du premier ministre Bernard Landry, lundi, pour remercier au nom de sa famille les milliers de Québécois qui rendent hommage à son père décédé il y a une semaine.

Elle s’est dite surprise par l’immense vague de sympathie qu’ils reçoivent depuis mardi dernier, mais aussi réconfortée par le soutien des Québécois.

Photo courtoisie, The Canadian Press

Bernard Landry s’est éteint le 6 novembre dernier. L’homme de 81 ans, qui a dirigé le Québec de 2001 à 2003, souffrait de fibrose pulmonaire.

Lundi, des centaines de personnes, militants et dignitaires de tous les horizons ont offert leurs condoléances à sa famille, auprès de la dépouille exposée en chapelle ardente à la basilique Notre-Dame à Montréal.

« C’était un homme d’une grande culture, qui savait s’adresser à la population. Il n’était pas hautain, c’était une personne avec qui on pouvait jaser », se rappelle Luc Guay, venu lui dire un dernier adieu. Ce militant de l’Estrie salue Bernard Landry pour avoir institué la journée nationale des Patriotes.

Photo courtoisie, The Canadian Press

Tant des plus jeunes que des plus vieux sont venus témoigner à Pascale Landry les souvenirs partagés avec son père. D’autres, les larmes aux yeux, étaient même trop émus pour parler.

« C’est vraiment dans la diversité du Québec que l’œuvre de papa se répercute et c’est tout cet amour qui nous revient, c’est ce qui me marque », a-t-elle déclaré.

Photo courtoisie, The Canadian Press

« Il nous faisait souffrir »

À cet égard, l’ex-premier ministre libéral Jean Charest a souligné son sens de la répartie et ses convictions. « Il nous faisait beaucoup souffrir dans les échanges », se souvient-il, rappelant le temps passé à l’affronter à l’Assemblée législative.

Photo Ben Pelosse

L’ex-ministre péquiste, André Boulerice, a vanté « l’énergie inépuisable » de M. Landry. « Le samedi matin, à 7 h pile le téléphone sonnait, et il me disait “j’ai une idée ou j’ai une commande pour toi” », se rappelle-t-il affectueusement. « Il était toujours en train de mijoter, de penser, de planifier. Dès qu’on était à ses côtés, on sentait une énergie qui quadruplait », a-t-il dit.

Les funérailles d’État de Bernard Landry seront célébrées mardi à la basilique Notre-Dame.